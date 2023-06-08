Düğün yapacaklar çareyi ikinci elde buldu

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte açılan düğün sezonu ve yapılan masraflar en başta düğün yapacak çiftler olmak üzere evini yenileyecek olanların da belini büktü. Uygun fiyata mobilya bulamayan vatandaşsa çareyi ikinci el eşya satan yerlerde buldu.Merve Özdemir ÇEVİK / Onur ULUFER - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Alım gücünde yaşanan zorluklar ve artan fiyatlar en başta düğün yapacak olan çiftleri bu günlerde sıkıntıya soktu. Bundan 2 yıl önce düğün paketi adı altında satılan mobilyalar iki katından fazla olunca evini yenilemek isteyen vatandaşlar ve evlenecek olan çiftler ikinci el eşya satan dükkânların yolunu tuttu.

Bursa Bat Pazarı’nda hareketliliğin yaşandığı bu günlerde insanların ceplerini düşünerek hareket ettiklerini belirten Bat Pazarı Esnafı Bilal Dayı, fiyatların enflasyona karşı aşırı derecede yükseldiğini söyledi.

İkinci el almak insanlara daha mantıklı geldiğini ifade eden Dayı, "Düğüncüler, tayini çıkanlar gelip buradan ihtiyaçlarını uyguna bulabiliyorlar. İkinci elin yanı sıra bazen insanlar elleri sıkışınca eşyalarını getirip satabiliyorlar. Bu eşyalar sıfır ya da sıfıra yakın da olabiliyor. Bu durum da insanlar için bir avantaj. Cebini düşünen, kesesini düşünen burayı tercih edebiliyor" diye konuştu.