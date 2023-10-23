Düğün konvoyunda kaza

Adıyaman'da düğün konvoyunda yaşanan kazanın şokunda olan gelin gözyaşlarına hakim olamadı.Mehmet TOPRAK / ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Adıyaman merkezden Yunus Emre Mahallesi'ne seyir halinde olan düğün konvoyunun kavşağı döneceği sırada gelin aracı, sokaktan çıkan otomobille çarpıştı.

Çıkan kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yaşanan kazanın şokunda olan gelin gözyaşlarına boğuldu.