Düğün hazırlığında ön önemli kriter zaman

Özel günleri şık kılan başarılı tasarımcın Özlem Değirmen, 2024 yazında yapılacak düğün ve davetler için hazırlıkların şimdiden başladığını söylerken, gelin adaylarına zamanı iyi kullanmaları önerisinde bulundu.BURSA (İGFA) - Kendi adıyla kurduğu gelinlik, abiye ve özel tasarım haute-couture kıyafetlerin yer aldığı FSM Bulvarı üzerindeki modaevinde kısa sürede büyük başarılara imza atan genç moda tasarımcısı Özlem Değirmen, bu yaz gerek dünya evine girecek, gerekse evlilik yolunda ilk adımı atacak gelin adaylarına altın tüyolar verdi. Bu özel günün hazırlık sürecinin oldukça uzun sürdüğünü hatırlatan Değirmen, “Gelin adayları için gelinlik, nişanlık, yakınları için ise özel tasarım haute-couture kıyafet seçimi gerçekten uzun ve zorlu bir süreç.

Özellikle bizim mağazamızda o kadar çok model ve seçenek var ki buraya gelen hanımların fikirleri bir anda değişebiliyor. Ayrıca kişiye özel tasarımların hazırlık aşaması ve provalar oldukça zaman aldığı gibi, tek adet olan çok özel kıyafetler aylar öncesinden kiralanıyor. Bu yüzden 2024 baharında ve yaz aylarında yapılacak düğün ve davetler için gelin adaylarının şimdiden harekete geçmesi gerek. Yoksa daralan zaman nedeniyle yanlış kararlar verip, en özel günlerinde mutsuz olabilirler” dedi.