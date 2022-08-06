Düdüklü Tencere bomba gibi patladı

Düzce merkez Körpeşler Mahallesi'nde patlayan düdüklü tencere korku ve paniğe neden oldu.Haberozel.com.tr / ( DÜZCE İGFA) Olay Düzce merkez körpeşler mahallesinde Bugün saat 14:50’ de Körpeşler mahallesinde Aşiyan konaklarında meydana geldi. Patlayan düdüklü tencerenin sesini duyan ev sahibi Sefer DEMİR, “ eşim yemeği pişirmek üzere hazırlayıp düdüklü tencereye koymuş , bende yan taraftaki oda da Çalışıyordum. yüksek bir patlama sesiyle korkup, mutfağa baktığımda ortalık savaş alanı gibiydi.

Ocaktaki düdüklü tencere patlamıştı. Düdüklü tencere bir tarafta , tencerenin kapağı çarpmanın etkisiyle davlumbazın filtresini kırmıştı, ocak bir tarafta ,Eşimin o an mutfakta olmaması büyük bir faciayı önledi, verilmiş sadakamız varmış. Biz bugün böyle bir kazayı çok ucuz atlattık ama başkaları bizim kadar şanslı olmayabilir,dedi.

Mutfakların en gözde eşyalarından biri olan düdüklü tencereler, pişme süresini azalttığı için yemek yapmada büyük bir kolaylık ve hız sağlıyor. Düdüklüler, ısı kullanımında da tasarruf imkanı veriyor. Bu tencerelerde pişen yemekler, oksijenle temas etmediğinden yiyeceklerin besin değeri kaybolmuyor ve daha lezzetli oluyor.