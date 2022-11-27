'Dualı Gömlekler' Gaziantep'te

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Gaziantep Büyüksehir Belediyesi ve Kültür A.Ş. işbirliğinde Dualı Gömlekler Sergisi açıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu’nun koordinasyonunda bir araya gelen sanatçılar tarafından, uzun süren çalışmaların ardından Cel-i Sülüs,Kufi ve Rik'a uslübuyla ayet ve duaların yazıldığı gömlekler, eski Havra (Sinagog) binasında sergileniyor.

Sergi, 25 - 30 Kasım tarihlerinde 11.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Gömleklerin üzerinde geometrik şekiller ve Kademi saadet ,Süleyman mührü, Zülfikar ve Lale gibi anlamlı motiflerinin yanı sıra Osmanlı padişahlarının savaş kazanmak, tehlikelerden korunmak ve şifa bulmak gibi pek çok sebeple giydikleri gömleklerin üzerinde İslam sanatlarının birçok motifi, Ayet-i Kerim'eler, Hadis-i Şerifler ve sureler yer alıyor.

Padişah gömleklerinin replikaları, Kaside-i Bürde Gömlekleri ve özel tasarım gömleklerin yer aldığı sergi, daha önce yurt dışında Japonya, Almanya, Arvutluk ve Bosna Hersek’te sergilenirken yurt içinde ise Erzurum, Ankara, Kars, Bursa, Mardin ve Kayseri’de izlenime açıldı.

Sergi sahibi Hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu yaptığı açılış konuşmasında dualı gömleklerin gizemini koruyan yönleri olmasına rağmen tarih ve şanlı ecdadın kültür, inanç ve ruh yapısına ışık tutması açısından son derece önemli olduğunu belirterek, “Gömleklerin kültür elçisi olması bir tarafa sanat açısından ve estetik yönden de eşsiz bir ehemmiyete aizdir. Gömleklerin üzerindeki yazı ve süslemelerle hat ve tezhip sanatında ulaşılan mertebeyi gösteren dönemin sosyal ve kültürel yaşamın ortaya konması bakımından birer tarihi belgedir. Giydiği kişileri nazar ve her türlü karşı koruduğuna ve çeşitli hastalıklara şifa vermesine inanılması yanında iç gömlek olarak giyenlere kendisini daha güvende hissetmesiyle rahat ve motivasyon sağlaması yönünden de önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Bu tür gömlekler çeşitli format ve şekiller de tüm toplumlarda vardır çünkü insan zayıf yaratılmıştır bir tehlike anında güvenli bir limana sığınmak ister” diye konuştu.