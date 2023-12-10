Dualarımız Filistin için

Şanlıurfa’da Filistin’e Destek Platformu tarafından düzenlenen Filistin’e özgürlük yürüyüşüne binlerce kişi katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Filistin’de yaşanan insanlık dışı katliamın bir an

önce son bulması için Filistin’deki mazlum vatandaşlara dua ettiklerini söyledi.ŞANLIURFA (İGFA) - Filistin’e Destek Platformu tarafından Şanlıurfa’da Filistin için özgürlük yürüyüşü düzenlendi. Abide Kavşağından başlayan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Tekbir seslerinin yükseldiği yürüyüşte İsrail’in Filistin’de uyguladığı savaş lanetlendi.

Şanlıurfa Filistin’e Destek Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşe Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Ali Kurt, Siyasi Parti Temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Abide Kavşağında binlerce kişinin katılımıyla başlayan Filistin’e özgürlük yürüyüşüne 7’den 70’e her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Gazze’de şehit olan çocukların fotoğraflarının yer aldığı dövizleri taşıyan vatandaşlar tekbir getirdi.

Tekbir seslerinin yükseldiği yürüyüş Topçu Meydanında son buldu. Ellerin semaya açıldığı yürüyüşte Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, tarafından dualar okundu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Şanlıurfalılar, buradan seslerini yükselterek İsrail’in Filistin’de uyguladığı insanlık dışı katliamı dünyaya duyurmaya çalıştı. Bizler Siyonist İsrail’i biliyoruz. Filistin’de beşikteki bebekleri katlettiler. İsrail, yalanlarıyla dünyayı kandırmaya çalışıyor ama İsrail tarihte nefretle, zulüm, ahlaksız şekilde yaptığınız işlerle anılacak. Bebeklerden, sağlık ocakları, hastanelerden ne istiyorsunuz. Erkekçe savaşmak bilmeyenler kalleşçe işler yaparak yüzlerini gösteriyorlar. Nemrut, bir sivrisinekle öldü, bu gün İsrail kanlı elleriyle sonlarını hazırlıyor. Evdeki bebeğin ne suçu var, bu korkak millete elbet cevap verilecek’’ diye konuştu.