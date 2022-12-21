DSP'den 'asgari ücret' açıklaması

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, asgari ücretle ilgili teklifini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları devam ederken, çalışanların temsilcisi TÜRK-İŞ'in belirlenecek tutarın 9 bin liradan az olması halinde masadan kalkacağını deklâre ettiğini hatırlatan DSP lideri Önder Aksakal, "Yoksulluk sınırı olarak 25 bin liranın konuşulduğu ülkede işçi kesimi tarafından ortaya konulan baremin, yoksulluğun iki katından fazlasına razı olduklarını göstermesi hakikaten bir trajedidir.

Demokratik Sol Parti olarak devleti AK Parti hükümetine devrettiğimiz 2002 yılında bir asgari ücretle 8,5 çeyrek altın alınabiliyorken bugün 5 çeyrek altına razı olmak, gösterilmesi beklenen fedakârlığın nirvanası olarak değerlendirilmelidir. Eğer yılın ikinci yarısı için yeni bir değerleme yapılmayacak ise DSP olarak açıkladığımız 8 bin 800 – 9 bin 300 lira asgari ücret önermemizin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da benimsenmesi çalışma barışı açısından gerekli ve esasen bir zorunluluk olarak görülmeli" dedi.