DSİ'den Marmara'nın derelerine hummalı çalışma

DSİ, Marmara'nın derelerinde hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Bağ Deresi'nin güvenli hale getirilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.BURSA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Ülke genelinde dere ıslah çalışmalarının son derece önemli olduğunu kaydeden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, tüm bölgelerimizde estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah projelerimizle, hem taşkın risklerini azaltıyor, hem de halkımızın can ve mal güvenliğini sağladıklarını söyledi.

Bu ıslah çalışmalarımız da makinalı çalışmalarımız da önemli bir rol oynadığını kaydeden Balta, Bursa'nın dağ ilçelerinden Harmancık'ta Bağ Deresi için 2023 yılının başından bu yana toplamda, 14 bin 153 metreküp kazı çalışmasının yanı sıra 2 bin 200'er metreküpe yakın beton işleri ve ocak taşı ile kargir inşaatı çalışmalarının yapıldığını belirterek, derelerin daha güvenli hale getirilebilmesi adına yoğun bir çaba sarf edildiğini söyledi.