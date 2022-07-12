DSİ'den Bursa'ya sulama katkısı

DSİ, Bursa ekonomisine sulama ile katkı sağlıyor.BURSA (İGFA) - DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem sektörel hem de sektörler arası hareketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor.



Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ülkemizin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye’nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, DSİ’nin hizmetlerinden faydalanmayan tek bir vatandaşın olmadığını söyledi. "Su hayatın merkezinde olduğu gibi kalkınmanın da merkezindedir" diyen Akca, "Susuz bir kalkınmanın mümkün olmadığı aşikârdır. Bu kapsamda sulama projelerimiz başta olmak üzere yatırımlarımızı en kısa zamanda tamamlayarak faydaya dönüştürmek, verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor" diye konuştu.

BURSA'DA 2022 YILI SULAMA SEZONU 15 MAYIS'TA BAŞLADI

Bu kapsamda Bursa'da 15 Mayıs'ta başlayan 2022 yılı sulama sezonunda toplam 642 bin 840 dekar tarım arazisinin sulanmaya devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdür Akca, toplamda 642 bin 840 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 2 milyar 559 milyon 780 Bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Genel Müdür Akca, "Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.