Dr. Şen: "O görüntüler cinsel sapkınlıktır"

Son dönemde medyaya da yansıyan rahatsız edici boyuttaki görüntülerin cinsellik değil pornografi olarak adlandırılması gerektiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Firdevs Seyfe Şen, halka açık alanlardaki bu davranışı cinsel sapkınlık olarak değerlendirdi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Firdevs Seyfe Şen, son günlerde halka açık alanlarda görülen seks davranışları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

PORNOGRAFİ OLARAK ADLANDIRILMALI

Psikiyatri Uzmanı Dr. Firdevs Seyfe Şen, cinselliğin içinde birçok bileşeni barındırdığını söyledi.

“Son dönemde medyaya da yansıyan rahatsız edici boyuttaki görüntüleri cinsellik diye değil de daha çok pornografi olarak adlandırmak gerekiyor" diyen Şen, "Çünkü toplumun bu derece rahatsız olduğu durumun sağlıklı olduğunu söylemek çok mümkün değil. Bu kişilerin tek tek ne sorunlarının olduğunu tek bir davranış ile söylemek zor ama akıl ruh sağlıklarının bir nedenle bozulmuş olduğu bir gerçek. Bu ve benzeri seks davranışları daha öncesinde de var ise Parafili yani ‘cinsel sapkınlık’ olduğu söylenebilir. Parafili dışında alkol veya madde kullanımı sonrası ya da zeka geriliği gibi sorunlar ile ilgili olabilir. Aslında dış etkenleri tamamen görmezden gelmeleri o sırada derin bir regresyonda olduklarını düşündürebilir. Bu nedenle de uyarılara kulak asmayıp hatta rahatsız edici bir davranış gibi algılanıp reaksiyon gösterebilirler. Dışarda çiftleşme halinde iken herhangi bir hayvana müdahale edildiğinde de benzer bir reaksiyon alınacaktır. Çok da farklı bir durum olmadığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

Toplum olarak çok kaygan bir zeminde yaşamakta olduğumuzu ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Firdevs Seyfe Şen, bu dönemin ne yazık ki güvensizliğin, kaygıların, maddi ve manevi birçok sıkıntının çok yoğun olduğu bir dönem olduğunu belirterek, "Aslında tam bir kriz dönemi yaşandığını söyleyebiliriz. Kriz dönmeleri, akıl ruh sağlığının en çok ve derinden etkilendiği dönemlerdir" dedi.

GÖRÜNTÜLER TRAVMAYA YOL AÇABİLİR

Bu tarz olaylara ya da görüntülere maruz kalmanın toplumun her kesimi için bir travma olduğunu vurgulayan Psikiyatri Uzmanı Dr. Firdevs Seyfe Şen, “Sağlıklı yetişkinlerin travma ile baş edebilmesi daha kolay ve kendini koruyabilmesi daha mümkün. Asıl bu olaya maruz kalan çocuk ve ergenler için çok ciddi bir travma. Onların ruhsal gelişimini çok derinden ve olumsuz etkileyebilir. Kendilerinin cinsel travmaları olan kişiler için travmanın tekrarı gibi bir durum yaşanabilir" diye konuştu.