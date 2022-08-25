Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde sıcak asfalt mesaisi
Nevşehir Belediyesi tarafından Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ne sıcak asfalt serim çalışması başlatıldı.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Gerçekleştirdiği üstyapı yatırımları ile şehir içi yolları sıcak asfalt konforu ile buluşturmayı sürdüren Nevşehir Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde çalışmalarına başladı.
Bir süre önce altyapı yenileme çalışması tamamlanan ve Borsa Kavşağı’ndan başlayarak Hayvan Pazarı’na kadar uzanan Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.
Çok sayıda iş makinesi ve personel ile gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışması ile birlikte cadde boyunca yaya kaldırımları da yenileniyor.
Sıcak asfalt seriminin hafta sonuna kadar tamamlanarak caddenin yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.
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