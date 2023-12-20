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Dr. Mengücük: Sağlıkta şiddet bu şekilde önlenemez

GÜNDEM 20.12.2023, 11:46
Dr. Mengücük: Sağlıkta şiddet bu şekilde önlenemez

Sağlık Bakanlığı sağlıkta şiddeti katalog suçlar kapsamına alarak beyaz ve gri kodlar belirlese de şiddet dur durak bilmiyor. Son olarak Denizli Babadağ’da gezici sağlık hizmeti sırasında sağlık çalışanları saldırıya uğraANKARA (İGFA) - Son olarak Denizli Babadağ’da gezici sağlık hizmeti yapmakta olan bir sağlık çalışanı saldırıya uğradı. Fiziksel şiddet, tehdit ve cinsel taciz şeklinde yapılan saldırıdan kendi imkanları ile korunan ebe ve hekimin beyaz kod çağrısı ile olay yerine gelen jandarma da saldırgan ve yakınları tarafından şiddete maruz kaldı. Suçlu yakalanmakla birlikte tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli Babadağ’da gezici sağlık hizmeti sırasında sağlık çalışanlarının saldırıya uğramasıyla ilgili açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr Derya Mengücük suçlunun yakalandığı halde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Şiddetin ne kadın, ne hekim, ne ebe ne de kolluk kuvveti demeden arttığını ve taciz boyutunda yaşandığını ifade eden Dr. Mengücük, "Denetimli serbestliğe tabi olan bu saldırganın serbest kalması kabul edilemez" dedi. Mengücük, sağlıkta şiddete bu şekilde hakim olmak yeterli ve mümkün olmadığını belirterek, bu olayın yeterli, etkin ve caydırıcı cezai yaptırımlar olmayınca şiddetin ulaştığı şekil ve boyutları açıkça gösterdiğini söyledi.

Şiddetin kadın, hekim, ebe, kolluk kuvveti demeden artarak sürdüğüne işaret eden Dr. Mengücük “Şiddet taciz boyutunda yaşanıyor. Can güvenliğini tehdit ediyor. Şiddetin ruhsal tarafı da görmezden geliniyor. Günler ve aylarca devam edecek psikolojik etkileri önemsenmiyor, gerekli yardım ve destek verilmiyor” yorumunu yaptı.

Yaşanan korkunç şiddet olayında denetimli serbestliğe tabi olan saldırganın, hakim tarafından serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Dr Derya Mengücük, saldırganın derhal yakalanarak tutuklanması gerektiğini söyledi. Mengücük, "Etkin cezalar, caydırıcı yasalar yok. Böylesine vahim bir durumda bile tutuklanma yok. Şiddete de dur durak yok. Bahsedilen katalog suçlar kapsamından eser yok. Sağlık Bakanlığının, bu konuda Adalet Bakanlığı ile gerekli yasa, düzenleme ve bildirimler için daha kararlı iş birliğine ihtiyacı olduğu açıktır. Sağlık çalışanlarının iş ve can güvenliği olmayan çalışma ortamlarına daha fazla tahammülü yok. Şiddete hakim olmak, engellemek ve en ağır şekilde cezalandırılmasını sağlamak Bakanlığın sorumluluğudur. Saldırıya uğrayan hekim ve ebe arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun diyor, Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak yanlarında olduğumuzu, Sağlık’ta şiddete karşı mücadelemizi korkmadan, vazgeçmeden sürdüreceğimizi bildirmek istiyoruz" diye konuştu.

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