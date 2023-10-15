Dr. Ender Saraç: D vitamini en önemli ilaç

13. Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk olan Dr. Ender Saraç, sağlık konusunda okuyucularına önemli bilgiler verdiKOCAELİ (İGFA) - Türkiye’de kitap fuarcılığı alanında örnek gösterilen ve bu yıl 13’üncü kez düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde önemli konu ve konuklarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda “Sağlıklı ve Genç Kalmanın Sırları” adlı söyleşi programında sağlıklı yaşamın formüllerini açıklayan Dr. Ender Saraç, “D vitamini ön önemli ilaç” dedi.

“HEMEN ÖLEMİYORUZ”

Sağlık alanında kitapları bulunan Dr. Ender Saraç, Selim Sırrı Paşa Salonu’nda “Sağlıklı ve Genç Kalmanın Sırları” adlı söyleşi programında okurları ile buluştu.

Kocaeli Kitap Fuarı’nda çok güzel bir topluluk olduğunu belirterek sözlerine başlayan Dr. Ender Saraç, “Şimdi şu şekilde başlayalım. Sağlıklı olmaya mecbur muyuz? Karar sizin… Birincisi rastgele keyfimize göre yaşayabiliriz. Hiçbir kural olmadan sigara içerek ve hiç spor yapmayarak yaşamak gibi. İkincisi ise ben bu bedende ve bu zaman diliminde niye bu boyuttayım. Acaba bu beden ileri ki yaşlarda bana gerekecek mi? Ben ileri yaşlara hazır mıyım? Bir seçim yapmakta fayda var. Şimdi ciddi bir konu var, hemen ölemiyoruz. Hemen acil servise yetiştiriyorlar. Kalp krizi, kanser, pıhtı atması veya felç ile ilgili bir sıkıntı oluyor. Ondan son ömrünün geri kalan büyük kısmını kötü bir şekilde geçiriyorsun” dedi.

Söyleşide önemli uyarılarda bulunan Dr. Saraç, “Kesinlikle obez olmayacağız. Göbek ve bel civarı erkeklerde 94, kadınlarda ise 88 santimi geçmeyecek. Eğer bu ölçülerden fazla iseniz ciddi sıkıntı var demektir. Kalp krizi, tansiyon, şeker, pıhtı atması, felç ve alzheimer gibi hastalıklar obezlikle birlikte başlıyor” şeklinde konuştu.

“ERKEK BİRAZ SPOR YAPACAK”

Dr. Saraç, “Egzersiz yapmamız şart. Erkek üçgen vücutlu olacak. Bugün erkeklerden ata binen var mı? Odun kesen var mı? Tarla da çapa yapan var mı? Erkek direnç egzersiz yapacak. Bütün erkekler hepimiz dişileştik. Bütün dişiler de erkekleşti. Ne oldu ata binmediniz, odun kesmediniz, spor yapmadınız? Gittikçe erkek yağlanmaya başladı. Kusura bakmayın ama hepimiz birer pamuk prenses gibi olduk. Erkek birazcık spor yapacak. Kas direnci yapacak. Erkeğin vücudu üçgen olacak. Maalesef kadınlarımız da obez oldu. Ne kadar konfor alanına girerseniz o kadar kolay hasta olursunuz. Konfor alanımızı bozmamız lazım. O yüzden beni iyi dinleyin. Kesinlikle obez olamayacaksınız” dedi.

Sağlıklı yaşam için sporun şart olduğunu belirten Saraç, “Günde 10 bin adım atacaksınız. Erkeksen biraz direnç egzersizi, kan tahlili yaptıracaksınız. D3 ve B12’ye baktırın. D3 vitamini çok önemli. Eksik olanları tamamlamak fazla olanları törpülemek çok önemlidir. En önemli şey D3 vitamini. Toplumda 10 erkeğin üçünde D3 düşük. Özellikle kapalı hanımefendiler, mutlak surette güneşlenecekler. Eviniz müsaitse öğlen saatlerinde 20 dakika avuç içlerinizi açarak güneşlenebilirsiniz. D vitamini en önemli ilaç. D vitamini eksikliğinde unutkanlık, göbek ve belde yağlanma, kemik erimesi, sık hastalanma gibi birçok olumsuz şey meydana geliyor” dedi.