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Dr. Cihan Taştan: Projemiz aslında uzayda gerçekleşecek

GÜNDEM 20.01.2024, 09:39
Dr. Cihan Taştan: Projemiz aslında uzayda gerçekleşecek

Üsküdar Üniversitesi TRGENMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın astronot olmadan önce çok iyi bir Biyolog olduğunu ifade ederek, "Projemiz aslında uzayda gerçekleşecek 14 günlük süre içerisinde tamamlanmış değil başlamış olacak" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi, Transgenik Hücre Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRGENMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı tarafından yapılacak uzay yolculuğu ve çalışma hakkında bilgi verdi.

Bu uzay misyonlarından biri olarak Üsküdar Üniversitesi’nde kanser tedavilerini geliştiren ve yıllardır çalışan bilim insanları arasında olduklarını kaydeden Dr. Cihan Taştan, "Bu kapsamda özellikle Uzayda, Marsta, koloni kurma, Ay’da koloni kurma gibi uzun uzay seyahatlerinde astronotların yer çekimsiz ortamda genetik ifadelerinin nasıl değişebileceği şuana kadar keşfedilmedi ve Dünyada ilk defa böyle bir çalışma yapılacak hem Genetik Mühendislik hem kanser immünoterapi dediğimiz kanser tedavilerine bir ışık tutacak" dedi.

Böyle bir çalışmayı yapabilmek için bir savaş pilotu olan Alper Gezeravcı’nın astronot olmadan önce çok iyi bir Biyolog olduğunu kaydeden TRGENMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “Hem üniversitemizi hem de 13 bilim misyonu kapsamında birçok üniversiteyi ve kurumu gezdi. Biz dünyada yaklaşık 12 ay boyunca birçok toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıları yeri geldiğinde NASA ve AXIOM’daki uzmanlarla değerlendirerek bütün deneysel onaylarımızı aldık ve Alper Gezeravcı da laboratuvarlarımızda birebir bu deneyleri simüle edebildi.” dedi.

TRGENMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, bu 14 gün boyunca hem Alper Gezeravcı hem de yanında beraber gittiği diğer Astronotların genetik profilini takip edeceklerini de ifade etti. “Bu genetik analizlerimizle beraber belki de geleceğin uzay misyonlarında doğru astronotların seçimi için yer çekimsiz ortamda aktifleşecek, şu ana kadar keşfedilmemiş genleri bulmak ve bunu uzay ve bilimsel dünya literatürüne kazandırmak istiyoruz" diyen Taştan, "Tabii bu belki de gelecekte uzay turizminde kanser hastalarının uzayda tedavi edilebilmesine kadar gidebilecek bilimsel keşiflerin önünü açacak bizim için. Biz de hem Türkiye’nin uzay misyonuna hem de dünyanın uzay misyonuna değer katmak istiyoruz hatta bu kapsamda Alper Gezeravcı 14 gün boyunca neredeyse attığı her adım, yapacağı her deney, alacağı nefese kadar hepsi adım adım planlanarak işlendi. Dolayısıyla biz ruhumuzla da onunlayız, aklımızla da onunlayız, dualarımızla da onunlayız.” diye konuştu.

TAŞTAN: “ÖNÜMÜZDEKİ AYLAR İÇERİSİNDE GENETİK TARAMALARIMIZI YAPACAĞIZ.”

Misyonları hakkında da bilgi veren TRGENMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, “Aslında bizim ‘massage’ yani mesaj bilim misyonumuz başlamış durumda. Alper Gezeravcı karantinaya girmesiyle beraber biz genetik profillerini alacağımız örnekleri toplamaya başladık astronotlarımızla. Projemiz aslında uzayda gerçekleşecek 14 günlük süre içerisinde tamamlanmış değil başlamış olacak. Bunu takiben gerçekleşecek önümüzdeki aylar içerisinde genetik taramalarımızı yapacağız.  CRISPIR gibi son yıllarda Nobel ödülü kazanmış genetik mühendislik tekniklerini de kullanarak yine astronotumuzun ve diğer insanların bağışıklık sistemi hücrelerinin genetiğini değiştirecek, uzayda keşfettiğimiz bu genleri bu kez kansere karşı savaştıracağız. Geleceğin uzay misyonlarında da bu hücreleri ve bu kanser taramalarını tekrardan uzayda test etmeyi ve yeni tedavi yöntemlerini dünya literatürüne kazandırmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

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