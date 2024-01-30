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Dr. Ahmet Kandemir: "Düzenleme en az bir yıl daha uzatılmalı"

GÜNDEM 30.01.2024, 14:23
Dr. Ahmet Kandemir: "Düzenleme en az bir yıl daha uzatılmalı"

Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları 6 Şubat'a kısa bir süre kalmasına rağmen kendilerini nasıl bir süreç beklediği noktasında Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama bekliyor.GAZİANTEP (İGFA) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir; “Depremden ciddi olarak etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman ve Gaziantep’in Nurdağı, İslâhiye ilçelerinde   de bir yandan inşaatlar devam ederken diğer taraftan yıkımlar tamamlanıyor. Özetle orada hayatını ve işlerini sürdüren meslektaşlarımız için süreç hala normale dönmüş değil. Onbinlerce kişi vefat etmiş, yine binlerce kişi başka şehirlere yada bulundukları illerin depremden daha az etkilenen bölgelerine göç etmek durumunda kalmıştır. Birçok Aile hekimliği biriminin nüfusunda azalma yaşanmasının yanında, kayıp vatandaşların sisteme işlenmesiyle birlikte birimlerin nüfusu daha da azalacak, dolayısı ile aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının ücretlerinde kayıplar oluşacaktır.” dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan düzenlemenin en az 1 yıl daha uzatılması gerektiğini belirten AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir; “4 Nisan 2023 tarihinde Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle; Sözleşmeli Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarının ödemelerinde, kayıtlı kişiler için ödenecek ücret tarama ve takip katsayısı ile tevsik ödemeleri her biri ayrı ayrı hesaplanarak ‘genel hayata etkili afet durumundan önceki aya ait aylık ücretlerinden az olmamak üzere ödeme yapılır’ denilmişti. Bu uygulamanın 6 ay sürmesi ve sonrasında uzatılması yerinde bir düzenleme olmuş olsa dahi, bölgedeki yaşamın tam olarak sağlıklı sürece dönmemiş olması, sürenin en az 1 yıl daha uzatılması gerekliliğini doğurmuştur. Bazı bölgelerde Aile Sağlığı Merkezleri  faaliyet gösterdiği halde etrafında yıkım fazla olduğu için kayıtlı nüfus sayısı düşmüştür. Bu süreçte nüfus hareketliliğinin çok fazla olması muhtemeldir ve hastalara ulaşımın zor olacağı aşikardır. Ağır hasarlı ve yıkılmış ASM’ler hala zor şartlarda konteynırlarda hizmet verirken, bugün kalıcı yapılara ne zaman geçileceği de belirsizliğini koruyor. Bu süreçler ve zor şartlar devam ederken bölgede görevini sürdüren çalışanların gelecek kaygısı taşımadan, daha rahat ve kesintisiz sağlık hizmeti vermeleri açısından bu karar ivedilikle alınmalıdır” dedi.

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