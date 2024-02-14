“Dostluğu daim kılacak her türlü faaliyetin destekçisiyiz”

Sakarya Düzce Dernekler Federasyonu Başkanı Faruk Çakmak ve üyelerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Pek çok kültürün kardeşçe bir arada yaşadığı ve bu kültürel zenginliğin beslediği Sakarya’mızda vatandaşlarımızla sık sık bir araya gelmeye her daim özen gösterdik. Rabbim böylesi güzel nice etkinliklerde buluşmayı nasip eylesin” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ormanpark’ta düzenlenen Düzce Dernekler Federasyonu’nun toplantısına katılarak derneğin faaliyetleriyle ilgili istişarelerde bulundu.

Federasyon başkanı Faruk Çakmak ve üyelerle özellikle Sakarya ve Düzce arasındaki kardeşlik bağının güçlendirilmesiyle ilgili görüşen Yüce, katma değer oluşturulabilecek projeleri masaya yatırdı.

Hem kardeşlik bağını kuvvetlendirmek hem de iki şehir arasında ticaret ve üretim aksını geliştirmek için gereken adımları atmaya hazır olduklarını belirten Başkan Yüce, “Kardeş şehrimizle dostluğumuz daim olsun” vurgusu yaptı.

“HER TÜRLÜ ADIMIN DESTEKÇİSİYİZ”

Yüce, “Gönüllülük esasıyla çalışan vakıflarımızın, STK’larımızın, derneklerimizin üstlendiği ulvi sorumluluğu memnuniyetle takip ediyorum. Pek çok kültürün kardeşçe bir arada yaşadığı ve bu kültürel zenginliğin beslediği Sakarya’mızda görev süremiz boyunca herkesle kucaklaştık. İnsana yönelik yapılan her bir çalışmanın büyük önem taşıdığına inanıyorum ve destekçisiyim. Bu vesileyle Düzceli kardeşlerimize ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumu ifade etmek isterim. İki şehir arasındaki bağların güçlendirilmesi, dostluğun perçinlenmesi için atılacak her türlü adıma varız, hazırız” dedi.