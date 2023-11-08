Dost Meclisi'nde işçi hakları konuşuldu

Yolcutvhaber ile Dost Meclisi programına konuk olarak İşçi Haklarına dair birçok konuda çarpıcı ve kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler sunan İŞÇİDER Genel Başkanı İsmail Doru, Türkiye’de sendikalaşma oranın azlığına dikkati çekti. Doru, hayat pahalılığı ve geçim şartlarının zorluklarına dikkati çekerek, maaşların kur korumalı verilmesi gerektiğini kaydetti.BURSA (İGFA) - Bursa’da “Yolcu TV haber ile Dost Meclisi” programının konuğu İŞÇİDER Genel Başkanı İsmail DORU ve Yönetim Kurulu Üyeleri oldu.

İşçi Haklarına ilişkin açıklamalarda bulunan İŞÇİDER Başkanı İsmail Doru, Türkiye'de iş davaları, mahkemelerin işleyişi, dünyada ve Türkiye'de İşçi haklarının karşılaştırılması, İş Güvenliği Yasası işleyişi, işsizlikten yararlanma, sendikaların önündeki örgütlenme önündeki engeller, iş yerlerinde zorunlu mesai ne kadar olmalı, asgari ücret, işçiler siyasetle haklarını alabilir mi? şeklinde birçok konuda çok önemli bilgiler verdi.

Yolcutvhaber ile Dost Meclisi programına konuk olarak İşçi Haklarına dair birçok konuda çarpıcı ve kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler sunan İŞÇİDER Genel Başkanı İsmail Doru, Türkiye’de sendikalaşma oranın azlığına vurgu yapan, "Türkiye genelinde sendikalaşma oranının yüzde 9 ila 14 arasında sektörel bazda değişkenlik gösterdiği işçi kesiminin birçok sosyal hakkı işveren tarafından sağlanamadı. 21 yıllık kesintisiz iktidar olan düşünce her ne kadar bazı iyileşmeler sağlasa da işçinin yüzü gülmedi. Türkiye’nin nüfusunun sürekli arttığını düşünürsek bu oran oldukça az. Oysa isçilerin haklarının korunması noktasında sendikalar büyük önem taşıyor. Tüm siyasi partilerden sendikal örgütlenme konusundaki samimiyetlerini göstermelerini bekliyoruz. Milletvekilleri ve siyasetçiler, öncelikle kendi iş yerlerinde sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırsın. Çalışma hayatındaki birçok sorunun temel nedeni sendikasızlık. Daha iyi bir çalışma hayatının, daha iyi mali ve sosyal hakların yolu sendikalaşmadan geçer. Sendikanın olduğu yerde emek sömürüsü ve hiçbir kayıt dışılık olmaz. Sendikalı çalışan sayısı arttıkça, sendikalar güçlendikçe ülkemiz güçlenir, demokrasimiz güçlenir” diye konuştu.

“MAAŞLAR KUR KORUMALI VERİLMELİ”

Hayat pahalılığı ve geçim şartlarının zorluklarına dikkat çeken İsmail Doru, özellikle asgari ücret konusunda iyileştirmeler yapılması gerektiğini belirterek; “Hayat şartları ve geçim ortada. İyileştirme gerekiyor, ama yeniden yükseltilemeyeceğine göre asgari ücret vergi dışı olmalı. Başka yolu yok. Her yılın sonunda akademisyenler, Bakanlar, bürokratlar, işçi ve işveren temsilcileri oturup asgari ücreti belirlemek için uğraşıyorlar. Versinler kur korumalı maaşı, zorlanmasınlar. Pandemi döneminde devlet işverene destek sağladı, ama işçiye bir şey verilmedi. O süreçte devletin işverene destek için verdiği kısa çalışma ödenekleri bile sorun oldu. İşsiz kalanlar kısa çalışma ödeneği nedeniyle işsizlik maaşı alamadılar" diye konuştu.

“İŞ GÜVENLİĞİ MAAŞINI DEVLET VERMELİ”

İş güvenliği konusuna da değinen İsmail Doru, iş kazalarında işçinin de, işverenin de, makinenin de hatası olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“İş kazalarında işçinin de, işverenin de, makinenin da hatası oluyor. Fakat iş güvenliği uzmanı uygulamasında sistem de sorunlu.İş güvenliği uzmanı maaşını işverenden alıyor. Öyle olunca üzerinde baskı oluşuyor. Yaptırım yok, ama sorumluluğu var. Bu doğru uygulama değil.Sistemde düzenleme yapılmalı ve iş güvenliği uzmanının maaşını devlet vermeli. Ayrıca fazla mesai konusunda yasalar çerçevesinde sıkı bir denetim yapılmalı. Yasaların ön gördüğü mesai saatlerinin dışında mesai yaptıran iş yerlerine yaptırım uygulanmalı.”