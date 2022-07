Dörtlü Bakanlar Konseyi'nden yeni çalışma grubu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan-Macaristan-Sırbistan-Türkiye Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi'nin kararıyla Demiryolu Taşımacılığı Çalışma Grubu kurulduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan-Macaristan-Sırbistan-Türkiye Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi toplantısına katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Karaismailoğlu, amaçlarının yalnızca ülkelerimizin değil, dünyamızın geleceğine etki edecek ‘yeşil ulaşım’ için planlarımızı değerlendirmek, ulaşımda ve erişilebilirlikteki engelleri kaldırmak ve daha etkin ve verimli bir ulaştırma ağı kurmak olduğunu söyledi.

Çalışma grubunun demiryolu alanında Avrupa Yeşil Mutabakatı’na da uygun sürdürülebilir ve yeşil taşımacılık başta olmak üzere demiryolu altyapısının ele alınması dahil pek çok konuda ivedilikle çalışmalarına başlayacağını kaydetti.

ASYA İLE AVRUPA ARASINDA GERÇEKLEŞEN TAŞIMACILIK AÇISINDAN STRATEJİK BİR NOKTADAYIZ

Yapılan görüşmelerin iş birliğinin artırılması açısından çok verimli geçtiğini aktaran Karaismailoğlu, "“Buluşmamızın en önemli sonucu, ulaştırmadan sorumlu Bakanlar olarak Bulgaristan-Macaristan-Sırbistan-Türkiye Dörtlü Bakanlar Koordinasyon Konseyi’nin teşekkül etmesi ve ilk toplantısının gerçekleştirilmesidir. Konsey üyesi dört ülke olarak, ilişkilerimizi ulaştırmanın her alanında geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Konsey, iş birliğimizin tüm bölgenin yararına olacak biçimde pekiştirilmesi yolunda kıymetli bir işlevi yerine getirecek. Türkiye, Asya ile Avrupa arasında gerçekleşen taşımacılık açısından stratejik bir ı2noktada. Sadece Çin ve Avrupa arasındaki ticaret hacminde yaşanan artış bile, ülkelerimizin sahip olduğu pozisyonun önemine dikkat çekmektedir" diye konuştu.

LOJİSTİKTE HEM BÖLGESEL HEM DE KÜRESEL BİR ÜS OLMAYI HEDEFLİYORUZ

Şubat ayından bu yana yaşanan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Kuzey Koridor’u sıkıntıya soktuğuna işaret eden Karaismailoğlu, “Güney Koridor’u rotası ise güzergahına göre hem maliyetli hem de süre anlamında dezavantajlı kaldığını ifade etti.

Mart 2021’de Malezya'dan Hollanda'nın Rotterdam kentine giden Ever Given adlı geminin karaya oturarak Süveyş Kanalı'nı tıkaması da hala hafızalarda olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bölgemizdeki Asya-Avrupa dış ticaret ağlarının merkezinde olmamız hususunu da dikkate alarak lojistikte hem bölgesel hem de küresel bir üs olmayı hedefliyoruz. Hükümetimiz de büyük ekonomilerin can damarları olan ulaştırma ve haberleşme altyapılarının gelişimine özel önem veriyor. Orta Koridor’da ticaretin geliştirilmesi ve hattın etkinliğinin artırılması için üzerimize ciddi sorumluluklar düşüyor. Öncelikle demiryolu ile taşınan yük hacminin geliştirilmesi için maliyetlerin düşürülerek rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlarımızdan biridir. Bizler, 2053 yılı hedefimiz, demiryolu ile taşınan yük miktarını; yıllık 38 milyon tondan 440 milyon tona çıkaracağız”" değerlendirmelerinde bulundu.