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Dönüşüm 'kentsel yenilenmeye' dönüşmeli!

GÜNDEM 28.12.2023, 16:00
Dönüşüm 'kentsel yenilenmeye' dönüşmeli!

İnşaat mühendisleriyle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kentsel dönüşüm fırsatını, kentin topyekûn yenilenme fırsatına dönüştürmeliyiz” dediKOCAELİ (İGFA) -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi üyeleri, İzmit Antikkapı’da düzenlenen “Geleneksel İMO Kocaeli Büyük Üye Buluşması” programında bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da programa katılarak, inşaat mühendisleri ve aileleri ile bir araya geldi. Toplantıda Büyükşehir ile İnşaat Mühendisleri arasında Kocaeli’deki kentsel dönüşüme yönelik iş birliği çalışmalarına değinen Başkan Büyükakın, “Kentsel dönüşüm fırsatını, kentin topyekûn yenilenme fırsatına dönüştürmeliyiz” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel buluşma programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, odanın eski başkanları, inşaat mühendisleri ve aileleri katıldı.

“ÖLÇMEDİĞİNİZ BİR ŞEYİ İYİLEŞTİREMEZSİNİZ”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası arasında yapılan protokol ile hayata geçirilen ve kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan yapı envanter çalışmalarında görev yapan mühendislere teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, “Sürekli konuşuyoruz, bina öldürüyor deprem öldürmüyor diye. O konu ile ilgili çalışması gerekenler buradakiler. Sonuçta biz hangi kaynakları ayırırsak ayıralım, öncelikli olanları belirleyelim, sonuçta bu konuya çalışacak olanlar teknik arkadaşlardır. İki tane üniversitemiz ve ilgili bölümleri var, onlardan ilgili uzmanlar çağırdık. Alt çalışma grupları oluşturduk. Hem zeminle hem de diğer alanlarla ilgili çalışmalar yapıldı. Ardından İnşaat Mühendisleri Odası ile hızlı tarama yöntemi esas alınarak riskli yapıların taranmasına yönelik karar verildi. Çünkü ölçmediğiniz bir şeyi iyileştiremezsiniz. Ben bir taraftan taramalar yapılırken diğer taraftan alt çalışma gruplarındaki çalışmalar raporlanırken bir taraftan da bir başka ekibimizle dönüşümle ilgili çalışmaların ana taşlarını döşemeye çalışıyorum” ifadesini kullandı.

“PARSEL BAZLI DEĞİL ADA BAZLI KENTSEL DÖNÜŞÜM”

Başkan Büyükakın, “Parsel bazlı düzenleme hakkını verirsek bugün şehre deniz kıyısından tepeye doğru baktığımızda gördüğümüz görüntünün aynısıyla karşı karşıya kalırız. Ulaşımla ilgili bize sıkıntı yaratan yolların birbiri ile üst seviyeli yollardan alt seviyeli yollara kadar bir hiyerarşi içerisinde olmamasından kaynaklanan problemleri çözemeyiz, otopark problemini çözemeyiz, sosyal donatı problemini çözemeyiz. Dolayısı ile bizim bu kentsel yenilenme fırsatını, kentin topyekün yenilenme fırsatına döndürmemiz gerekir. Burada yaptığımız çalışmayı aslında dirençli şehirler dediğimizde anladığımız başlığın altına giren her şeyi içerecek bir fırsata döndürmemiz gerekir. Bir taraftan imar düzenlemeleri ile yeni binaların yapımına imkan tanırken bunların parsel bazlı olmamasını, büyük adalar bazında dönüşüm imkanının yaratılmasını ama bunu yaparken de aynı zamanda ulaşım merkezli bir dönüşüm mantığını da harekete geçirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

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