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Donanma tarihinin en büyük geçit töreni

GÜNDEM 29.10.2023, 16:55
Donanma tarihinin en büyük geçit töreni

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda özel bir etkinlik gerçekleştiriliyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Donanması, İstanbul Boğazı'ndan Cumhuriyeti selamlıyor.

İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen bu töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takip ediyor.

Başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemi Boğaz'dan giriş yapmaya başladı. İstanbul Boğazı'nda yapılan bu törenin donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olduğu açıklandı.

Savaş gemilerine havadan da 14 savaş uçağı da eşlik ediyor.

Törene 7 binden fazla personelin katıldığı öğrenilirken, geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirildi.

Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izlemek isteyen vatandaşlar, Beşiktaş sahilinden ilgiyle takip ediyor.

İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından 100. yılda 100 gemi ile boğaz geçişini canlı olarak yayınlıyor.

100. Yıla Özel Geçit Törenihttps://t.co/pOszWLb2HM — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 29, 2023

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