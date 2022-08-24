Domatesleri Emine Erdoğan topladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesinde kadın çiftçilerle ata tohumlarından yetiştirilen yerli üretim domatesleri topladı, kışlık menemen yapımına eşlik etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, domatesiyle ünlü Ayaş'ta tarlaya girerek çiftçi kadınlarla yerli üretim ve ata tohumlarından elde edilen domateslerden topladı.

Erdoğan, Akkaya Mahallesi'nde yetiştirdikleri Ayaş domateslerini hasat eden kadın çiftçileri ziyaret etti.

Tarlaya girerek yerli üretimle ve ata tohumlarından elde edilen domatesleri tek tek toplayan Emine Erdoğan, burada çiftçi kadınlarla sohbet etti. 7 yaşındaki Zeynep Varol'u da seven Emine Erdoğan, domatesin yanı sıra patlıcan, kabak, taze soğan gibi tarladaki diğer yerli ürünlerden topladı.

Domateslerin ekimi ve yetiştirilmesine ilişkin Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Zehra Varol ve Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş'tan bilgi alan Emine Erdoğan'a, domateslerin hiçbir kimyasal gübre ya da ilaç kullanılmadan üretildiği, tarım zararlılarıyla da ısırgan otundan elde edilen doğal ilaçlamayla mücadele edildiği bilgisi verildi.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Ata tohumu ile yerel üretim yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan, "En büyük hayalim inşallah bunun yaygınlaşması. Tabii üreticiye daha cazip hâle getirilmesi için gayret edeceğiz, çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Himayesinde yürütülen Ata Tohumu Projesi’nin devam ettiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Üretici istediği zaman gidip bu ata tohumlarından alıp ekebiliyor. Bu da uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi, çok şükür. Şimdi hedefimiz bunu yaygınlaştırmak, tohumları üretici ve tüketiciyle buluşturmak" ifadesini kullandı.

KIŞLIK MENEMEN YAPIMINA EŞLİK ETTİ

Emine Erdoğan, daha sonra çiftçi kadınların kışlık menemen yapımına eşlik etti.

Odun ateşinde yanan geleneksel salça kazanının başına geçen Emine Erdoğan, menemenlik sebzeleri kazana atıp karıştırdı. Ardından pişen menemenleri kavanoza koyan Emine Erdoğan, "Menemen soğanlı mı, soğansız mı yapılır?" tartışmasını hatırlatan gazetecilere "bazen soğanlı bazen de soğansız" yaptığını dile getirdi.

Ayaş domatesinin özelliği ve menemenin yapılışına ilişkin bilgi alan Emine Erdoğan, burada hazırlanan menemenin tadına baktı.