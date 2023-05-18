Dolusavarlar çiftçiyi korudu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, 2022 yılında Sarıgöl Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında, üreticinin dolu felaketinden korunması ve bunun için ilçeye dolusavar kurulması amacıyla ortak proje hayata geçirildiMANİSA (İGFA) - Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, 17 Mayıs Çarşamba günü, akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışlarla beraber, ilçeye bağlı Bağlıca, Çanakçı, Yenikoy, Çavuslar ve Seyhdavutlar mahallelerinde dolu, etkili oldu.

Dolunun üzüm bağlarına zarar vermemesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıgöl Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen dolusavarlar devreye girdi.

Bu sayede yaklaşık 10000 dönümlük alanın dolu felaketinden etkilenmediği belirtildi. Hayata geçirilen dolusavar projesinin önemine dikkat çeken Sarıgöllü üreticiler, proje için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’a teşekkür ettiler.

Dolu felaketinden bağları zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Sarıgöl ilçemizde çiftçimizin ürünleri her yıl doludan dolayı zarar görüyordu. Bunun önüne geçmek için dolu zararının yoğun olduğu bölgelerde üzüm üreticilerimiz için dolusavar alımı yapmıştık. Büyükşehir Belediyemiz, Sarıgöl Belediyemiz ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığımız işbirliğiyle 10 adet dolusavarın kurulumunu yaptık. Yaklaşık 5 milyon gibi bir maliyeti olan bu çalışmamızı Sarıgöl Belediyesi ile yüzde 50 paylaşarak, toplamda 10 adet dolusavarı ilçemize kazandırdık. Tedbir bizden, takdir Allah’tan anlayışıyla yaptığımız çalışma sonucunda yaklaşık 10000 dönümlük alanın doludan zarar görmediğini yaşayarak gördük. Üreticimizin yanında olmaya, onlara yönelik proje üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.