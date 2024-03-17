Dolar 15 gün sonra 40 TL mi olacak? İddialara İletişim'den yanıt

İletişim Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu”, “Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak", "Merkez Bankası’nın raporu sızdı” şeklindeki iddiaların dezenformasyondan ibaret olduğu kaydedildi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, doların 15 gün sonra 40 TL olacağına dair herhangi bir rapor kesinlikle olmadığını kaydetti.

Söz konusu asılsız haberlerde, Merkez Bankası'nın her ay yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi manipülatif şekilde dezenformasyona konu edildiğine dikkati çeken açıklamada, "Merkez Bankası her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sormakta ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, "sızdırılmış belge" olarak nitelendirilmesi manipülasyonu gözler önüne sermektedir. Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi'nin 15 Mart 2024 tarihinde yayımlanan Mart 2024 anketinde, piyasa katılımcılarının Mart ayı sonu ABD Doları kur beklentisi 32,63 TL'dir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunulacağı belirtilirken, manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiği yalan haberlere kamuoyunca itibar edilmemesi istendi.