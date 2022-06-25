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Dokuz Eylül Üniversitesi'nden bilim dünyasına dev destek

GÜNDEM 25.06.2022, 08:52
Dokuz Eylül Üniversitesi'nden bilim dünyasına dev destek

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde hizmete aldığı ve yaklaşık 30 milyon TL yatırım bedeli bulunan ‘Merkezi Araştırma Laboratuvarı’ DEÜ Tınaztepe Yerleşkesinde açıldı.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından Yatırım Programları dâhilinde desteklenen Merkezi Araştırma Laboratuvarı DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki törenle hizmete girdi. DEÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde hizmet verecek, yaklaşık 30 milyon TL yatırımla tamamlanan laboratuvarın açılışı DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile üniversite mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek fen ve mühendislik alanlarındaki inovatif araştırmalara hizmet verecek merkez; sanayicilerin, özel sektörün, girişimcilerin ve kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerini de karşılayacak.

Törenin açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizdeki 20 araştırma üniversitesinden birisi olmaya layık görüldüğünü hatırlatarak, laboratuvar yatırım ve hizmetlerine özel önem verdiklerini söyledi. Merkezi Araştırma Laboratuvarının DEÜ’nün araştırma misyonuna güç verecek projelere ve yüksek teknoloji çıktılarına ev sahipliği yapacağını ifade eden Rektör Hotar, “Üniversitemiz tarafından ‘Altyapı Projesi’ olarak başlatılan ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yatırım programları kapsamında desteklenen laboratuvar projemiz, hem üniversitemizin hem de kamu/özel sektör ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı. Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösterecek laboratuvarımız fen ve mühendislik alanlarındaki inovatif araştırmalara öncülük edecek. Lisansüstü çalışmalara destek olacak laboratuvarımız ayrıca, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet verecek ve üniversite sanayi işbirliğine güç katacak” dedi.

BİLİM VE İŞ DÜNYASINA DAVET

Ülkemizin ilk sağlık temalı teknoparkı DEPARK’ta yer alan Ar-Ge firmalarına da destek olacak merkezin, yurt dışı destekli proje sayısının artırılmasına da öncülük edeceğini söyleyen Rektör Hotar, “Devletimizin 11. Kalkınma Planı’nda öngörülen alanlarına yönelik çalışmalarda da kullanılacak laboratuvarımızı üniversitemizin odak alan eşleştirmelerinde sorumlu olduğu alanlarda da kullanılmayı hedefliyoruz. Laboratuvarımız ile araştırmaları ve bilim insanlarımızı da ayrıca destekleyeceğiz. Bilim insanlarını, girişimcileri, sanayicileri ve özel sektör temsilcilerini Merkezi Araştırma Laboratuvarımızın olanaklarından faydalanmaya davet ediyor; bu değerli yatırımın üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen mensuplarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KATMA DEĞER YARATACAK

DEÜ Rektör Yardımcısı Duygu Özel Demiralp ise Dokuz Eylül Üniversitesi’nin sağlıktan mühendisliğe kadar birçok alanda yeni proje ve yatırımları hizmete aldığını belirterek, “Bu konuda Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar’a teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İç ve dış paydaşlarımıza hizmet edecek, ülkemize katma değer sağlayacak laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu. DEÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Görkem Akıncı da modern altyapısıyla hizmet verecek merkezin üniversitenin yürüttüğü bilimsel çalışmalara güç katacağını söyledi. 

30 MİLYON TL YATIRIM BEDELİ

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Merkezi Araştırma Laboratuvarı, yaklaşık 30 milyon TL yatırımla hizmete alındı. Net 1900 metrekare laboratuvar kullanım alanına sahip merkezde, hızlı ve ekonomik çoklu örnek hazırlama sistemleri, en ileri teknolojide taramalı optik karakterizasyon ve görüntüleme sistemleri, petrokimya, ilaç, biyokimya, kimya, çevre, yenilenebilir enerji, ve adli bilimler alanlarında yürütülen araştırmalarda üstün hassasiyette ölçümler yapacak yüksek performanslı likit kromotografi sistemleri ile gaz kromotografi -kütle spektrometresi sistemleri bulunuyor. Örnek hazırlama ve hassas ölçüm amaçlı diğer birçok laboratuvar ekipmanın da yer aldığı laboratuvarda, özel tartım odaları ve kimyasal saklama odaları, çeker ocaklar, temiz odalar ve laminer kabinler de yer alıyor. Merkezi Araştırma Laboratuvarı, fen ve mühendislik alanlarındaki inovatif araştırmalara hizmet verecek, yeni teknoloji ve ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlayacak. Lisansüstü çalışmaların da gerçekleştirileceği laboratuvar, kamu kurum ve kuruluşlarının, girişimcilerin ve sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu Ar-Ge hizmetlerinin verilmesine katkı sağlayacak.

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