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Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Azerbaycan Günü...

GÜNDEM 19.01.2023, 09:53
Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Azerbaycan Günü...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), “Azerbaycan’ın Bağımsızlığının Dönüm Noktası: 20 Ocak” başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı.İZMİR (İGFA) - Uluslararasılaşma faaliyetlerini yoğun şekilde sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)ndeki konferana Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Azerbaycan Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova ve Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu’nun konuşmacı olarak katıldıkları konferansta, Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanma sürecinde “Kara Ocak” olarak anılan 20 Ocak 1990’da Bakü’de yaşananlara ve Türkiye-Azerbaycan dostluk ilişkilerine dikkat çekildi.

Etkinliğe; İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, DEÜ akademik ve idari kadrosu, DEÜ’de öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu öğrenciler ile davetliler katıldılar.

Türk ve Azerbaycan milli marşlarının katılıcımlar tarafından birlikte okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, DEÜ olarak Azerbaycan ile ilgili her etkinlikte bir başka heyecan ve mutluluk duyduklarını belirtti. Güzel, “Bir millet iki devlet olan Azerbaycan ve Türkiye arasındaki siyasi, kültürel ve soy bağı ilişkilerimiz, köklü temellere dayanmakta. Umut ediyorum ki, bir daha huzurumuz hiç bozulmasın” dedi.

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, 20 Ocak 1990’da Ermenilerin artan toprak talepleri karşısında Azerbaycan halkının tepkisini sert askeri müdahaleler ile bastırmaya çalışan Sovyet Ordusu’nun neden olduğu facialara dikkat çekerek, "Mustafayeva, şunları aktardı: “Bugün 33’üncü yıldönümünde 20 Ocak faciasında kaybettiklerimizi anmak, yaşananlara dikkat çekmek için bir araya geldik. Bu olaylar, Azerbaycan ve bölgemiz tarihinin çok acı hatıralarıdır. Aynı zamanda Azerbaycan tarihi için mühim bir dönüm noktasıdır. Ne kadar acı olsa da milletimizin direnişini ve kahramanlığını anlatır bize. Olaylar sırasında yüzlerce insan öldü, binlerce insan yaralandı. O kanlı gecede Azerbaycan halkı kendi özgürlüğü ve bağımsızlığı yolunda şehitler verdi. Halkımızın birliği ve zorluklar karşısında kararlılığı, bize sonunda zaferi getirdi" dedi.

ACININ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Olayların canlı tanığı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu, facianın yaşandığı günlerde Azerbaycan’da yaşadığı acı tecrübeleri salonu dolduranlarla paylaştı. O yıllarda Bakü’de öğrenim gördüğünü aktaran Kuruoğlu, gergin atmosferin 20 Ocak ve sonrasındaki acı olayları hazırladığını söyledi. Sürece yönelik bilgilendirici bir sunum yapan Kuruoğlu, “Bağımsızlığa gidilen süreçte 1 milyon Azerbaycan Türkü göçe zorlandı. Çok zor ve acı dolu günler yaşandı. Azerbaycan’ın yüzde 20’si işgal altındaydı” şeklinde konuştu.

Konferans, katılımcılardan gelen soruların konuşmacılar tarafından yanıtlaması ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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