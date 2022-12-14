Dokuz Eylül'ün yenilenen üssü kapılarını açtı

Başarılı performansıyla Araştırma Üniversitesi beratı almaya hak kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilim ve teknoloji yatırımlarını da sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Teknoparkı (DEPARK) ile Dokuz Eylül Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) bünyesinde yenilenen “BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi”, kapılarını girişimcilere açtı.

Yenilenen mimarisi, artan teknolojik ve inovatif altyapısıyla dikkat çeken DEÜ Tınaztepe Yerleşkesindeki merkez, 20 yeni kuluçka firmasına ve 40 girişimciye hizmet verecek.

Açılış törenine DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEPARK Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik, TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler, DEPARK çalışanları, DEÜ akademik ve idari personeli ile teknoloji ve oyun firmalarının temsilcileri katıldılar.

Törende konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yenilenen BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi’nin ticarileşme ve teknik konularda mentorlük, girişimci koçluğu, hızlandırma programı eğitimleri ve network geliştirme faaliyetleri gibi birçok alanda hizmet sunduğunu belirtti. Rektör Hotar, Telekomünikasyon ağı daha da güçlendirilen BAMBU’nun uzun yıllar kente hizmet edeceğine, girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacağına ve yerli teknolojilerin geliştirilmesine fırsat sunacağına inandığını vurguladı.

DEÜ Teknoparkı (DEPARK) Genel Müdürü Prof. Dr. Özgür Özçelik, DEPARK ve DETTO birlikte çalışan iki ayrılmaz bütün olduğunu belirterek, biyoteknoloji, biyomalzeme, nanoteknoloji, translasyonel tıp, eye optik, çevre teknolojileri gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren 120 firmanın varlığına vurgu yaptı.

İYİ NİYET PROTOKOLLERİ İMZALANDI

BAMBU Hızlandırma ve Ön Kuluçka Merkezinin açılış merasiminin ardından, DEÜ IEEE Öğrenci Kolu’nun CO-DEU'22 Algoritma Yarışmasında dereceye giren ekiplere ödülleri Rektör Hotar tarafından verildi.

Rektör Hotar ardından; Digi Game, Masomo Gaming ve Ruby Oyun firmalarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi arasında yapılan iyi niyet protokollerini imzaladı. Protokollerin hayırlı olmasını dileyen Rektör Hotar, daha sonra BAMBU ve DEPARK birimlerini gezerek, burada merkez çalışanları ve öğrencilerle sohbet etti.