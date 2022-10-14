Dokuz Eylül'ün uluslararası yükselişi... DEÜ 79 üniversiteden ilk 5'te

Dünya genelinde yükseköğretim kurumlarının başarılarını değerlendiren ve ölçümleyen Times Higher Education'nın (THE) Ranking 2023 sonuçları açıklandı. DEÜ, 95.8’lik rekor puan ile alanında Türkiye genelinde 79 üniversite arasında ilk 5'e girdi. Dünya genelinde aynı kategoride ise 2 bin 325 üniversite arasında ise 37’nci sırada yer buldu.İZMİR (İGFA) - Dünya genelinde yükseköğretim kurumlarının başarılarını değerlendiren ve ölçümleyen Times Higher Education'nın (THE) Ranking 2023 sonuçları açıklandı.

Uluslararası saygınlığını artırma yolunda girişimlerini ve iş birliklerini sürdüren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünyanın saygın yükseköğretim sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) Ranking 2023 sonuçlarına göre DEÜ, alan değerlendirmeleri kapsamında performans göstergelerindeki puan artışlarıyla dikkat çekti.

Dünya çapında 2 bin 500’den fazla kurumun verileri ışığında yapılan araştırma metrikleri neticesinde, THE Ranking 2023 sıralamalarına 104 ülkeden bin 799 üniversite girebildi.

TÜRKİYE’DE İLK 5’TE

DEÜ, "Industry Income (Endüstri Geliri)" alanında 95.8 puan ile bu alanda Türkiye genelinde 79 üniversite arasında ilk beş içinde yer alırken; dünya genelinde aynı kategoride ise 2 bin 325 üniversite arasında 37’nci sırada kendine yer buldu.

Bilim, mühendislik, işletme ve teknoloji konularındaki gelişimini sürdüren DEÜ, geçen yıl aynı alanda 37.6 puan almıştı. Sıralamaya girebilen dünya üniversiteleri arasında 2023 yılı sonuçlarına göre 1201-1500 aralığında bulunan DEÜ; genç üniversiteler sıralamasında ise dünyada ilk 500 bandında yer aldı. DEÜ, bir önceki yıla göre artış gösterdiği beş ana performans göstergesine göre yapılan analizde artan puanlarıyla da dikkat çekti. Buna göre DEÜ, endüstri geliri kriterinde 95.8, uluslararasılaşmada 21.7, bilimsel atıfta 20.9, eğitimde 18.4 ve araştırmada 13.3 puan ile yükselişini sürdürdü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, uluslararası düzeyde bir kent üniversitesi olma yolunda güçlü ve emin adımlarla ilerleyen üniversitenin gündeminin her zaman bilim ve hizmet oluşturduğuna dikkati çekti. Bu anlamda birçok ilki ve yeniliği Türkiye'ye kente ve bilim dünyasına kazandırmanın gururunu yaşadığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Hotar, paydaşlara teşekkür etti.