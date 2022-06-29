Dokuz Eylül'ün kalitesine YÖKAK tescili

Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ), dahil olduğu 2021 Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında; Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ne layık görüldü.İZMİR (İGFA) - Eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerindeki kalite standartlarını sürekli yükselten Dokuz Eylül Üniversitesi(DEÜ), araştırma üniversitesi misyonunu geliştirecek yeni bir belgeye daha kavuştu.

Dahil olduğu 2021 Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında; Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ne layık görülen DEÜ, kalitesini bir kez daha tescil ettirmiş oldu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet, yükseköğretim kurumlarındaki faaliyetlerin öngörülebilir, ölçülebilir ve nitelikli olmasının kalite standartları açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kalite olgusuna, akreditasyon ve sertifikasyon süreçlerine her zaman önem verdiklerini kaydeden Rektör Hotar, “Araştırma üniversitemizin aldığı bu belge, kalite güvence ve yönetim sistemlerine yaklaşımımızın bir sonucudur” diye konuştu.

Süreç hakkında bilgi veren ve üniversitedeki akademik faaliyetlerin çeşitli başlıklarda YÖKAK tarafından değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktaran Rektör Hotar, “Üniversitemiz, kalite güvencesi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçleri başlıklarında değerlendirildi. Saha ziyaretleri ve görüşmelerin ardından; süreç başarıyla tamamlandı. Böylece üniversitemiz, Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ni almaya hak kazandı” dedi.

DEÜ’nün gücünü mensuplarından aldığının altını çizen Rektör Hotar, İzmir’in birçok noktasında yer alan akademik birimleriyle nitelikli bilgiyi toplumsal katkıya dönüştürdüğünü belirterek, başarının elde edilmesinde emeği geçen mensuplara, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar başta olmak üzere YÖKAK üyelerine teşekkür etti.