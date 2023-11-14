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Dokuz Eylül'ün 'Kalibrasyon'una akredite!

GÜNDEM 14.11.2023, 14:11
Dokuz Eylül'ün 'Kalibrasyon'una akredite!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesindeki DEÜ Bioİzmir’in ‘Kalibrasyon’ Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildi.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde güncel ve inovatif sağlık teknolojileri geliştiren DEÜ Bioİzmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ‘Kalibrasyon’ Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildi.

Böylelikle laboratuvarın ölçüm hizmetlerinin, küresel düzeyde kabul görmüş bilimsel ve teknik yöntemlerle gerçekleştirildiği belgelenmiş oldu. DEÜ’nün Balçova’daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde bulunan DEÜ Bioİzmir, tam donanımlı DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi, Türkiye’nin sağlık temalı ilk teknoparkı olan Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı (DEPARK), araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve akademik eğitim alanlarının bulunduğu bir sağlık kampüsü bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütüyor.

KALİTESİ TESCİLLENMİŞ OLDU

Gelişmeyi değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ Bioİzmir’in, bölgesel, ulusal ve uluslararası bağlamda İzmir’in sağlık girişimleri ve bu alandaki inovasyon üssü haline gelmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü kaydetti. Merkez bünyesindeki Kalibrasyon Laboratuvarı’nın yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde teknik yeterliliğinin TÜRKAK tarafından onaylanmasının önemine değinen Rektör Hotar, “Uluslararası geçerliliği olan güncel ve kullanışlı sağlık teknolojileri, tıbbi cihaz ve malzemeler üreten Bioİzmir merkezimizin yeterliliği ve kalitesi bir kere daha tescillenmiş oldu. Sağlık alanında fikirden ürüne ve pazara kadar ilerleyen tüm aşamalarda, hem sanayiciye hem de akademisyene kolaylaştırıcı, geliştirici, uyum sağlayıcı ve bir araya getirici olarak destek sağlamayı hedefleyen merkezimizin başarıları, hepimizi mutlu ediyor. Sağlıkta dışa bağımlılığımızı azaltan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından da tescilli olan merkezimiz, sağlık bilimlerinde öncü araştırmalarını sürdürmeye ve buluşlarıyla sektöre yön vermeye devam edecektir” dedi.

ÜÇ LABORATUVAR DAHA AKREDİTE EDİLECEK

Merkez bünyesinde “In Vitro Analiz ve Sititoksite Laboratuvarı, Biyoproses Laboratuvarı ve Üç Boyutlu Tasarım Laboratuvarı’nın da TÜRKAK tarafından akreditasyon süreçlerinin sürdüğünü belirten DEÜ Bioİzmir Müdürü Prof. Dr. Pınar akan ise, “Bioİzmir merkezimiz bünyesindeki ‘Kalibrasyon Laboratuvarı’, Üniversitemizin stratejik planına uygun olarak ölçümlerin uluslararası geçerliliğe sahip olması için gerekli olan ve TS/EN ISO 17025:2017 – ‘Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar’ standart gerekliliklerine göre TÜRKAK tarafından akredite edildi. Kalibrasyon Laboratuvarımız, kurum içi ve kurum dışı hizmet verme kabiliyetine sahip olup, hastane ve laboratuvarların işletmesi, hasta bakımı ve laboratuvar hizmet kalitesi açısından büyük öneme sahip olan ekipmanların kalibrasyon ve ölçüm doğruluğu kontrollerinin iç kaynaklarla gerçekleştirilmesinde önemli bir tasarruf sağlamaktadır. Merkezimizin laboratuvar hizmetleri dışında eğitim ve danışmanlık hizmetleri de bulunmaktadır. Diğer laboratuvarlarımız için de akreditasyon çalışmaları devam etmektedir” bilgisini paylaştı.

DEÜ Bioİzmir bünyesindeki laboratuvarlarda verilen tüm hizmetlerin kapsamına www. bioizmir.deu.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

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