Dokuz Eylül'ün 'GreenMetric' endeksi yükseldi

Uluslararası GreenMetric 2022 sıralamasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında 11’inci; dünya üniversiteleri sıralamasında ise 207’nci sıraya yükselerek önemli bir başarıya imza attı.İZMİR (İGFA) - Endonezya Üniversitesi tarafından 6 farklı kriterde 39 gösterge aracılığı ile üniversitelerin çevresel taahhütlerine ve girişimlerine göre paylaşılan GreenMetric endeksi 2022 sonuçlarında Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), önemli başarılara imza attı.

Doğa dostu çalışmaları ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında bilimsel ve sosyal projelerini sürdüren İzmir’in köklü yükseköğretim kurumu DEÜ, GreenMetric araştırma verilerine göre dünya üniversiteleri arasında 7.575 puan ile bir önceki yıla göre 88 basamak birden yükselerek 207’nci sıraya yerleşti.

DEÜ, araştırmada Türkiye’deki devlet üniversiteleri arasında ise 11’inci sırada yer aldı. Böylelikle DEÜ, sürdürülebilirlik süreçlerini geliştirme, yeni yaklaşımları araştırma ve uygulama konularında önemli başarılar elde etti.

DEÜ’nün toplam bütçesinin dörtte birlik kısmının sürdürülebilirlik çalışmalarına ayrılmış olduğunu ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Araştırma Üniversitesi misyonu ile her alanda örnek teşkil eden faaliyetleri sürdürdüklerini belirterek, "Üniversitemiz bu kapsamdaki doğa ve çevre dostu sürdürülebilirlik çalışmalarıyla dünya genelinde de dikkat çekmeye devam ediyor” dedi.

SIFIR ATIK BELGELİ 15 KAMPÜS

DEÜ’de atıkların geri dönüşümüne de önem verildiğini vurgulayan Rektör Hotar, “Üniversitemizin ‘Sıfır Atık Belgeli’ toplam 15 kampüsü bulunmaktadır. DEÜ’de Ağustos 2021-Temmuz 2022 döneminde geri dönüştürülebilir atık olarak toplanan toplam 323 bin 525 kilogram kağıt, plastik, cam ve metal atık kampüslerde lisanslı ayrıştırma tesislerine gönderilerek geri dönüşümü sağlanmıştır. Öte yandan kampüslerde kağıt ve plastik kullanımını azaltan uygulamalarımıza da devam ediyoruz. Kampüslerimizde ayrıca uzun süredir enerji tasarruflu cihazlar kullanılmaktadır. Araştırma Üniversitesi misyonumuz ve kurum kimliğimize yakışır bir kampüs oluşturma gayretimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Üniversiteleri yeşil kampüs ve çevresel sürdürülebilirlik açısından sıralayan UI GreenMetric Sıralaması, 2010 yılından beri Endonezya Üniversitesi tarafından, 6 kriterde 39 gösterge aracılığıyla, üniversitelerin çevresel taahhütleri ve girişimlerine göre yapılıyor.