Dokuz Eylül'ün genç girişimcilere desteği sürüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra bilim ve teknoloji yatırımlarını da aralıksız sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde girişimcilik alanında mentor hizmetleri sunan BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi, ‘Genel Hızlandırma Programı’ eğitimlerine başlıyor.

Kurum olarak yeni iş fikirlerini destekleyerek girişimciliği teşvik ettiklerini aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu eğitimlerin genç girişimciliğin önünü açacağı inancında olduklarını kaydetti.

Eğitimlerin 20 Kasım tarihinde başlayacağını duyuran Rektör Hotar, “Genel Hızlandırma Programı kapsamında verilen eğitimlerimiz, genç girişimcilerimize iş planı yazımı, pazarlama, finans kaynaklarına erişim gibi farklı ihtiyaç alanlarındaki eksikleri giderebilecekleri bir ortam sunuyor.

BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezimiz bünyesinde başlayan eğitimlerimiz, genç zihinler için yoğun mentorluk, temel kanvas becerileri ve tamamlayıcı iş geliştirme eğitimleri ile kendi işlerini hızla geliştirebilecekleri bir program hazırlıyor. Türkiye’de teknoloji ve yenilik odaklı, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek girişimci adaylarına çeşitli destekler sunan Üniversitemiz, BAMBU Hızlandırma ve Kuluçka Merkezi’nin yanı sıra DEÜ Teknoparkı (DEPARK) ve DEÜ Teknoloji Transfer Ofisi (DETTO) ile de genç girişimcileri desteklemeye ve kent ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor” dedi.

12 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

DEPARK bünyesinde faaliyet yürüten DETTO ve BAMBU Kuluçka Merkezi’nin girişimcilerin fikirlerinin ticarileştirilmesinde fırsat ve imkânlar sunduğunu söyleyen Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Araştırma Üniversitemiz,akademik faaliyetlerinin tamamlayıcısı olarak gördüğü ticari fikirlere, girişimlere ve yenilikçi yaklaşımlara da son derece önem vermektedir. Bu noktada 136 firmanın bulunduğu ve toplamda 1737 kişinin istihdam edildiği ekosistemimizde, 2022 yılı sonu rakamlarına göre 12.1 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiş. Bunun bir sonucu olarak da katma değeri yüksek ürünler, uygulama ve hizmetler ortaya çıkmıştır. Yerli üretimi ve genç iş fikirlerini destekleyen kurumumuz, devletimizden aldığı güç ile istihdam yaratma ve kent ekonomisine katkı sunma konularında da farkını ortaya koymaya devam ediyor.”