Dokuz Eylül'ün 'Deney Üssü'nde sona doğru

Kalkınma Bakanlığı'nın 2015 yılında “Büyük Deney Hayvanı Araştırma Altyapı” çağrısı sonucunda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından yapımına başlanan ‘Büyük Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı’nda sona geliniyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal hizmet alanındaki çalışmalarını da sürdürüyor.

DEÜ’nün bu kapsamdaki girişimlerinden biri olan, Balçova’daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde hayata geçirdiği ‘Büyük Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı’nda sona yaklaşıldı.

2015 yılında Kalkınma Bakanlığının “Büyük Deney Hayvan Altyapı” çağrısına uygun olarak hazırlanan önemli yatırım, 2016’da 46 kurumun başvurduğu çağrıda desteklenen tek proje olmaya layık görülmüş ve bu alanda ilk kamu desteği alan çalışma olmuştu. Ülkemizde ilaç, aşı, biyomalzeme, biyomateryal ve diğer translasyonel tıp araştırmaları için gerekli altyapının oluşturulmasının hedeflendiği proje çerçevesinde, preklinik hayvan çalışmaları yapılacak.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Projenin lansmanında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 28 milyon TL yatırım maliyetli projenin Mayıs 2023’te tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.

Proje sayesinde tıp ve sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası iş birliklerinin oluşturulmasının hedeflendiğini aktaran Rektör Hotar, “Bu proje Türkiye’ye; belki de ileride dünyaya örnek olacak bir sonucu meydana getirecek. Projeyle, başta tıp ve sağlık bilimleri olmak üzere bölge için son derece değerli bilimsel bir altyapının kurulması öngörülmekte. İnsanlarda kullanılacak biyomalzeme ve biyomateryal geliştiren kamu ve özel kurum ve kuruluşların biyouyumluluk testleri için yurt dışı bağımlılığı da azalacak" dedi.

DEÜ’nün “Araştırma Üniversitesi” vizyonuna uygun olarak projenin; mevcut araştırma kapasitesine, yayın sayısına ve kalitesine de olumlu yönde etki edeceğini aktaran Rektör Hotar, kurumun özellikle kanser tedavisinde kullanılan ilaç, aşı, biyomalzeme geliştirmelerinde; çeşitli test ve deneylerin yapılmasında yeni imkânlara kavuşacağını söyledi.

DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Yılmaz’ın da projeye ilişkin bir sunum gerçekleştirdiği toplantıda, merkezin uluslararası niteliğine vurgu yaparak, "İnanıyorum ki uluslararası standartlarda olacak bu bina, hiç tanımadığımız insanların hayatlarına dokunarak, tedavilerine yardımcı olacak" diye konuştu.