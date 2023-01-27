Son Dakika

Dokuz Eylül'ün 'Deney Üssü'nde sona doğru

GÜNDEM 27.01.2023, 09:27
Dokuz Eylül'ün 'Deney Üssü'nde sona doğru

Kalkınma Bakanlığı'nın 2015 yılında “Büyük Deney Hayvanı Araştırma Altyapı” çağrısı sonucunda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından yapımına başlanan ‘Büyük Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı’nda sona geliniyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal hizmet alanındaki çalışmalarını da sürdürüyor.

DEÜ’nün bu kapsamdaki girişimlerinden biri olan, Balçova’daki 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesi’nde hayata geçirdiği ‘Büyük Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarı’nda sona yaklaşıldı.

2015 yılında Kalkınma Bakanlığının “Büyük Deney Hayvan Altyapı” çağrısına uygun olarak hazırlanan önemli yatırım, 2016’da 46 kurumun başvurduğu çağrıda desteklenen tek proje olmaya layık görülmüş ve bu alanda ilk kamu desteği alan çalışma olmuştu. Ülkemizde ilaç, aşı, biyomalzeme, biyomateryal ve diğer translasyonel tıp araştırmaları için gerekli altyapının oluşturulmasının hedeflendiği proje çerçevesinde, preklinik hayvan çalışmaları yapılacak.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Projenin lansmanında konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 28 milyon TL yatırım maliyetli projenin Mayıs 2023’te tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.

Proje sayesinde tıp ve sağlık bilimleri alanında ulusal ve uluslararası iş birliklerinin oluşturulmasının hedeflendiğini aktaran Rektör Hotar, “Bu proje Türkiye’ye; belki de ileride dünyaya örnek olacak bir sonucu meydana getirecek. Projeyle, başta tıp ve sağlık bilimleri olmak üzere bölge için son derece değerli bilimsel bir altyapının kurulması öngörülmekte. İnsanlarda kullanılacak biyomalzeme ve biyomateryal geliştiren kamu ve özel kurum ve kuruluşların biyouyumluluk testleri için yurt dışı bağımlılığı da azalacak" dedi.

DEÜ’nün “Araştırma Üniversitesi” vizyonuna uygun olarak projenin; mevcut araştırma kapasitesine, yayın sayısına ve kalitesine de olumlu yönde etki edeceğini aktaran Rektör Hotar, kurumun özellikle kanser tedavisinde kullanılan ilaç, aşı, biyomalzeme geliştirmelerinde; çeşitli test ve deneylerin yapılmasında yeni imkânlara kavuşacağını söyledi.

DEÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Yılmaz’ın da projeye ilişkin bir sunum gerçekleştirdiği toplantıda, merkezin uluslararası niteliğine vurgu yaparak, "İnanıyorum ki uluslararası standartlarda olacak bu bina, hiç tanımadığımız insanların hayatlarına dokunarak, tedavilerine yardımcı olacak" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 19 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Valencia 17 20
13. Espanyol 18 20
14. Almeria 18 19
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6