Dokuz Eylül'ün 40. yıl gururu

İlklerin öncüsü Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 40.yaşına ulaşmanın gurur ve mutluluğunu mensuplarıyla paylaştı.İZMİR (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname” ile 20 Temmuz 1982’de kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 40.yılına ulaşmanın gurur ve mutluluğunu mensuplarıyla kutladı.

Kurulduğu günden bu güne bilimin, girişimciliğin ve yenilikçiliğin merkezi olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 40.yıl Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni başladı. Adını İzmir’in kurtuluşu ve Kurtuluş Savaşı’nın sona ermesini simgeleyen günden alan Dokuz Eylül Üniversitesi, kuruluşunun 40 yılında mensuplarıyla Ata’nın huzuruna çıktı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk sunma törenin ardından Alsancak’ta yer alan DEÜ Rektörlüğünde düzenlenen kutlama programına geçildi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 15 Temmuz Şehitler Salonu’nda gerçekleştiren etkinlikte sözlerine, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.

Günümüzde 8.8 milyon metrekare alanı bulunan DEÜ’nün, o yıllarda sadece birkaç binadan meydana geldiğini ifade eden Rektör Hotar, “Üniversite olarak aradan geçen yıllarda duruşumuzdan ve istikametimizden ödün vermedik. Geldiğimiz noktada ise 75 bin mensubu olan ve yaygın bir eğitim ağına sahip büyük bir aileye kavuştuk. Bizim gibi kurumların öyküleri vardır, öykülerini kendileri yazarlar, içinde yer alan aktörleri, başlangıcını, sonucunu bir şekilde yönlendirme şansına sahip olurlar. Biz de göreve başladığımız günden beri üniversitemizin öyküsünü yazalım istedik. Bu amaçla tüm ekibimizle, pandemiye rağmen gece gündüz çalıştık, birçok başarıyı elde ettik” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 40.yıl kutlamasında DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ile Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan İzmir’in Üniversitesi Dokuz Eylül Belgeseli de görücüye çıktı. Son teknoloji ekipmanlarla dört farklı şehirde çekimleri tamamlanan belgeselde, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 40 yıllık serüveninde rol oynayan değerli isimlerin görüşleri yer aldı.

15 Temmuz Şehitler Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliklerin sonunda 40.yıl pastası da kesildi.