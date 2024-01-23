Dokuz Eylül 'sosyal sorumlulukta' üçüncü

Dokuz Eylül Üniversitesi, sürdürülebilirlik, eğitimde fırsat eşitliği ve hayvan hakları gibi çeşitli alanlarda yürüttüğü çalışmalar ile Türkiye’de en fazla sosyal sorumluluk projesi geliştiren 3’üncü üniversite olma başarısı gösterdi.İZMİR (İGFA) - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de 3 bin 431'i devlet, bin 237'si vakıf üniversiteleri tarafından uygulanan toplam 4 bin 668 sosyal sorumluluk projesi yürütüldüğü belirtildi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu durumun toplumun her kesimine daha rahat ulaşma ve bölge halkının sorunlarına daha rahat çözüm önerileri sunma noktasında kendilerine imkân sağladığını ifade etti.

Rektör Hotar, “Kurum olarak önceliklerimizden birisi de kamusal yararı gözetmektir. Yürüttüğümüz faaliyetlerin, deprem bölgesindeki çalışmalarımızın ve akademik araştırmalarımızın temelinde de genellikle bu düşünce yer alıyor. Çünkü biz üniversite ve toplumu bütünleştiren, kapsayıcı bir eğitim modeli ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Toplumla bütünleşme noktasında en güzel örneklerden birisinin 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra görüldüğünü aktaran Rektör Hotar,“Bizim toplumumuz, gerçekten zor anlardan tek yumruk olmayı, birbirine kenetlenmeyi çok iyi bilen bir toplum. Geçtiğimiz sene yaşadığımız deprem örneğinde de görüldüğü üzere söz konusu yardım ya da topluma hizmet olunca ister kurum olsun ister sivil, hepimiz bir anda varımızı yoğumuzu ortaya koyup öyle hareket edebiliyoruz. Tabi ki Dokuz Eylül ailesi olarak biz de bu durumda üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik. Depremin ilk gününden itibaren hem bölgede hem de yardımların sürekliliği konusunda örnek bir dayanışma sergiledik. Su arıtma üniteleri kurmak, konteyner sınıf oluşturmak, bölge halkının ekonomik kalkınmasını desteklemek için Hatay’da Çarşı Yaşam Alanı oluşturmak bölge halkı için yaptıklarımızın sadece birkaçı. Yardımlarda esas önemli olan ise sürekliliğin sağlanmasıdır. Biz bölge halkının yanında olmaya ve onların yaralarını sarmaya devam ediyoruz” ifadesinde bulundu.

DEÜ’nün ‘Yeşil Dönüşüm’, ‘Engelsiz Üniversite’ ve ‘Sürdürülebilir Kampüs’ gibi alanlarda yürüttüğü öncü uygulamalarla uluslararası bilim dünyasındaki görünürlüğünü de artırdığını belirten Rektör Hotar, “Bilimsel araştırma ve yükseköğretim görevini, kaliteli toplumsal hizmet anlayışı ile sürdüren kurumumuz, 2023 yılında toplam 7 bin 383 etkinlik düzenledi. Üniversiteler, sadece akademik araştırmaların merkezi değildir. Aynı zamanda toplumu şekillendirerek geleceği de inşa eder. Bu yüzden sadece akademik çalışmalar yürütmüyor, aynı zamanda toplumu ilgilendiren konularda da çalışıyoruz. Yaptığımız araştırmalar, düzenlediğimiz etkinlikler ve yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projeleri ile üniversite ve toplumu ortak bir payda da buluşturuyor, toplumsal duyarlılığı artırıyor ve sosyal açıdan da bir fark yaratıyoruz” diye konuştu.