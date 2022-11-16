Dokuz Eylül promosyonda çıtayı yükseltti

Bankaların promosyon rekabeti giderek artarken yükseköğretim kurumları arasında bölgedeki en büyük anlaşmalardan birini Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Akbank ile varılan 3 yıllık mutabakata göre Dokuz Eylül Üniversitesi çatısı altında bulunan 8 bin 300 akademik ve idari personele Aralık ayı içinde tek seferde ödenmek suretiyle kişi başı 33 bin 500 lira yatırılacak.

Belirlenen rakamın İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki en yüksek rakam olduğunu ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül ailesi olarak çalışma arkadaşlarımızın hak ve menfaatlerini gözetmeye devam ediyoruz” dedi.

Promosyon ücretlerinin duyurulmasının ardından üzerinde uzlaşılan rakam, DEÜ çalışanlarıtarafından sevinçle karşılandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Binası önünde toplananakademik ve idari personel, Rektör Hotar’a çiçek takdim ederek ve alkışlayarak teşekkürlerini sundu.

https://youtu.be/DnbzHl_2Gq0