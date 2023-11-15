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Dokuz Eylül Malatya'dan elini çekmiyor

GÜNDEM 15.11.2023, 10:59
Dokuz Eylül Malatya'dan elini çekmiyor

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), geniş bir coğrafyayı ve milyonlarca insanı etkileyen depremlerin meydana geldiği 6 Şubat’tan bu yana bölgede birçok ilde etkin şekilde yardım faaliyetlerini sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Kahramanmaraş merkezliolarak 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve geniş bir coğrafyayı etkileyen depremlerin hemen ardından örnek bir yardım seferberliği başlatan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), afetin etkilediği illere yönelik yardımlarını sürdürüyor.

Depremin en çok etkilediği illerden birisi olan Malatya’da birçok sosyal projeyi hayata geçiren DEÜ, vatandaşların da takdirini topluyor. Mobil İçme Suyu Arıtma Ünitesi başta olmak üzere eğitim ve sağlık konularında altyapı projeleri geliştiren DEÜ, bölge halkının talepleri doğrultusunda ihtiyaçları karşılamaya özen gösteriyor. Çalışmaları yerinde görmek için sık sık bölgeye giden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgelerinde acil sağlık, içme suyu, insani yardım ve barınma konuları başta olmak üzere gönüllülerimizce desteklenen yardım seferberliğini aralıksız sürdürüyoruz. Hemşirelik Fakültemize bağlı 35 öğretim görevlisi ve 260 öğrencimiz,dönüşümlü olarak bölgeye giderek Malatya Teknokent Konteynır Kent’te yaşayan vatandaşlarımıza sağlık hizmeti ulaştırdı. Kadınlara yönelik kendi kendine meme muayenesi, menopoz, akılcı ilaç kullanımı, ergenlerle iletişim, jinekoloji, kanserlerde erken tedavi ve aile planlaması; çocuklara yönelik ise teknoloji bağımlılığı, ağız ve diş sağlığı ile mahremiyet konularında eğitimler verildi” diye konuştu.

TÜM KONTEYNERLER DÜZENLİ ZİYARET EDİLİYOR

Tüm sağlık taramalarının kayıt altında tutulduğunu ve gerekli mercilerle paylaşıldığını ifade eden Rektör Nükhet Hotar, “İzmir’den Malatya’ya kurduğumuz yardım köprüsü ile depremzede vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz. Malatya Teknokent Konteyner Kent’te bire bir sağlıktaramalarıgerçekleştirilirken, afetzedelerinsağlık ihtiyaçlarıhakkındada detaylı bir sağlık envanteri oluşturuyoruz.  Yatan hastaların bakım ve tedavileride konteynırlar tek tek ziyaret edilerek gerçekleştirildi. Toplamda 15 haftada 1730 depremzedeye ulaşan Üniversitemize bağlı sağlık ekipleri ve gönüllüler, bölge halkının da büyük takdirini kazandı. Amacımızfelaketin yaralarını sarmak ve Malatya’yı eski güzel günlerine hızlı bir şekilde kavuşturmaktır. Dokuz Eylül ailesi olarak depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmalarımızı, Devletimizden aldığımız güçle sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

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