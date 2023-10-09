Dokuz Eylül küresel hedeflere destek olacak

TÜBİTAK’ın ‘1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında; Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na önerilen projeler arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (DEÜ) birçok bilimsel çalışmanın destek almaya hak kazandığını açıklayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Cumhuriyetin 100’üncü yılında da akademik faaliyetler ile Türkiye’nin küresel hedeflerine katkı sunacaklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - Son yıllarda, Türkiye’nin küresel hedeflerine katkı sağlayacak bilimsel faaliyetlerin sayısı ve kapsamı artarken; yükseköğretim kurumlarının destek programlarına olan ilgisi de devam ediyor.

TÜBİTAK’ın ‘1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında; Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na önerilen projeler arasında Dokuz Eylül Üniversitesi’nden (DEÜ) birçok bilimsel çalışmanın destek almaya hak kazandığını aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Cumhuriyetin 100’üncü yılında da Türkiye’nin küresel hedeflerine akademik faaliyetlerle katkı sunacaklarını söyledi.

Projesi desteklenen akademisyenler ve araştırmacılarla gurur duyduklarını belirten Rektör Hotar, “Geçtiğimiz günlerde, hocalarımızın ve araştırmacılarımızın bilimsel projeleriyle elde ettikleri başarıdan ve aldığımız güzel haberlerden mutluluk duyduk. Akademik faaliyetlerin özünü, nitelikli insan gücü, bilgi ve emek oluşturuyor. Bu noktada araştırma üniversitemizin yetişmiş bilim insanları; teknik imkân ve kabiliyeti, daha büyük adımlar atabilmemiz için bize güç veriyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında; araştırma üniversitemizin yol haritasında, ülkemize daha fazla araştırmacı ve araştırma kazandırmak yer alıyor. Sonuçta bu iki gücün geleceğimizi şekillendireceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’deki bilimsel çalışmaların birey ve toplum refahı açısından kritik öneme sahip olduğunun altını çizen Rektör Hotar, “Bir toplumda sosyal, ekonomik, çevresel ve üretim faaliyetleri, ne zaman ki akademik temelli çözümler ile yürütülüyorsa orada hem ülkenin hem de insanın mutlu geleceğinden söz edebiliyoruz. Bu noktada devletimiz, son 20 yılda ülkemizin hemen her kentine ulaştırdığı yükseköğretim faaliyetleriyle bu konudaki kararlılığını ortaya koyuyor. Araştırma üniversitesi olarak biz de dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alacak ideale ve küresel aktör olma hedefine sahip ülkemiz için çalışıyoruz; büyük ailemizin her bir ferdini destekliyoruz. Bu süreçte kamu kurumlarımızın destek ve teşvik mekanizmalarını da önemsiyor; mensuplarımızın buralarda yer almalarını sağlıyoruz” dedi.

TÜBİTAK’ın ‘1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı’ kapsamında; Araştırma Destek Programları Başkanlığı’na tekrar önerilen projeler arasında; Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Banu Dilek ‘Mekanize Temelli Kronik Ağrı Tiplerinin Ayırıcı Tanısında Yapay Zeka Yöntemlerinin Performans Araştırılması’ ile Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Didem Öz ise ‘Primer Progresif Afazi Hastalıklarının Ayırıcı Tanısında Makine Öğrenmesi Kullanarak Klinik, Elektrofizyoloji, Mri ve Nöron Deri ve Ekzozomda Proteomik Analiz Sonuçlarıyla Tanı Algoritması Geliştirilmesi’ ile destek aldı. Yine önerilen projeler arasında; Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Görkem Şen ‘Çiftlikten Çatala-Küçük Menderes Havzasında Tarımsal Toprak ve Ürünlerde Mikroplastiklerin Dağılımı, Kaynakları ve Takibi ile Fen Fakültesi’nden Doç. Dr. Kamil Candan Anatololacerta (Reptilia: Sauria: Lacertidae) Cinsinin Kompleks Taksonomik Yapısının Genom-Çaplı Belirteçler ile Yeniden Yapılandırılması ile destek almaya hak kazandı. Bu başlıkta ayrıca DEÜ’den araştırmacı Sıla Derin’in ‘Oyunlaştırılmış Bilişsel Yanlılık Değişiminin Okb Tanılı Bireylerde Okb Belirtileri, Obsesif İnançlar, Dikkat ve Yorumlama Yanlılıkları ve Psikolojik Sıkıntı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi’ adlı çalışması desteklenmeye layık görüldü.