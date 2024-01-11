Son Dakika

Dokuz Eylül ekiplerinden Malatya konteyner kente ziyaret

GÜNDEM 11.01.2024, 10:02
Dokuz Eylül ekiplerinden Malatya konteyner kente ziyaret

Dokuz Eylül Üniversitesi, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmayı sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Bugüne kadar farklı birimlerinden 2 binin üstündeki gönüllüsü ile deprem bölgesindeki kentlere ulaşan DEÜ, ortaya koyduğu dayanışmayla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar koordinesinde bir kez daha depremden etkilenen kentleri ziyaret eden Üniversite mensupları, Malatya Teknokent Konteyner Kentte afetzede vatandaşlarla bir araya geldi. Çocukları da unutmayan DEÜ ekipleri, depremden etkilenen çocukların yeni yıllarını kutlayarak, hediyeler dağıttı.

Yeni sosyal sorumluluk ve destek projelerini bölgeye ulaştıran DEÜ, bugüne kadar bölgeye 7 adet Mobil İçme Suyu Arıtma Tesisi, Ortak Mutfak Ünitesi, sağlık taramalarının gerçekleştiği hizmet birimleri, barınma ve eğitim alanları, manevi danışmanlık hizmetleri, ekonomik hayatı canlandırma girişimi olarak Çarşı Yaşam Alanı Projesi, atık bertarafı, çocuklara yönelik bilim, çocuk ve sanat atölyeleri, sportif etkinlikler ile çok sayıda sosyal proje kazandırmıştı.

Ziyareti değerlendiren Rektör Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin, Kahramanmaraş depremlerinde üstlendiği tarihi sorumluluk ve oluşturduğu dayanışmayı sağlam temellere oturtmaya devam ettiğini kaydetti. Bugüne kadar 100’den fazla gönüllü ekibin deprem bölgesine ulaştığını ve destek faaliyetlerinde bulunduğunu belirten Rektör Hotar, yeni gelişmelere vesile olmak, DEÜ’nün bölgedeki hizmet üslerini ziyaret etmek ve vatandaşlarla buluşmak için yeniden Malatya’ya geldiklerini açıkladı.

Hotar, “Araştırma Üniversitemiz bünyesindeki farklı fakültelerimizden gönüllü hocalarımız ve öğrencilerimizle yer aldığımız Malatya Teknokent Konteyner Kentte depremzede ailelerimizi hanelerinde ziyaret ettik; sorunlarını dinledik. Devletimizin öncülüğünde destek faaliyetlerimizi aralıksız sürdürdüğümüz bölgede talepler doğrultusunda ihtiyaçların teminine yönelik çalışmalara hemen başladık” dedi.

DEÜ’nün Adıyaman ziyaretine ilişkin Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da duygularını paylaştı.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 19 50
2. Galatasaray 18 47
3. Trabzonspor 18 33
4. Beşiktaş 19 32
5. A.Demirspor 19 29
6. Kayserispor 19 29
7. Rizespor 19 29
8. Antalyaspor 19 28
9. Kasımpasa 19 26
10. Sivasspor 18 24
11. Başakşehir 19 23
12. Alanyaspor 19 22
13. Ankaragücü 19 21
14. Gaziantep FK 19 21
15. Karagümrük 19 20
16. Hatayspor 19 20
17. Samsunspor 18 18
18. Konyaspor 19 18
19. Pendikspor 19 15
20. İstanbulspor 19 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 42
2. Kocaelispor 17 33
3. Göztepe 17 32
4. Sakaryaspor 17 32
5. Bodrumspor 17 29
6. Bandırmaspor 17 29
7. Ahlatçı Çorum FK 17 27
8. Gençlerbirliği 17 27
9. Ümraniye 17 22
10. Boluspor 17 22
11. Manisa FK 17 19
12. Erzurumspor 17 19
13. Keçiörengücü 17 19
14. Adanaspor 17 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 17 16
17. Giresunspor 17 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. Aston Villa 20 42
3. M.City 19 40
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 20 39
6. West Ham United 20 34
7. Brighton 20 31
8. M. United 20 31
9. Newcastle 20 29
10. Chelsea 20 28
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 20 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 20 16
18. Luton Town 19 15
19. Burnley 20 11
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 48
2. Girona 19 48
3. Barcelona 19 41
4. Athletic Bilbao 19 38
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 19 32
7. Real Betis 19 28
8. Getafe 19 26
9. Valencia 19 26
10. Las Palmas 19 25
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Villarreal 19 19
14. Mallorca 19 18
15. Deportivo Alaves 19 17
16. Sevilla 19 16
17. Celta Vigo 19 16
18. Cadiz 19 15
19. Granada 19 11
20. Almeria 19 5