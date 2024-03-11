Dokuz Eylül'e yeni sağlık yatırımı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), sağlık yatırımlarına bir yenisi ekledi. Kadın ve toplum sağlığının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi bünyesinde, 'Kadın Genital Sistem Kanserleri Tarama Polikliniği’ hizmete alındı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), sağlık alanındaki yatırımlarına bir yenisi daha ekledi.

DEÜ’nün İzmir’in Balçova ilçesindeki Araştırma Uygulama Hastanesi bünyesine kazandırdığı 'Kadın Genital Sistem Kanserleri Tarama Polikliniği’nin açılışı yapıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete alınan, kadın ve toplum sağlığının korunmasında kritik bir misyon üstelenecek olan DEÜ’nün yeni hizmet biriminin açılış törenine; DEÜ Rektör Vekili Prof.Dr. Mahmut Ak, Balçova Kaymakamı Mahmut Halal, ÜniversiteÜst Yönetimi, Narlıdere İlçe Sağlık Müdürü Dr. Abdulvahap Köse, DEÜ eski Rektörü Prof.Dr. MehmetFüzün, DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Sefa Kurt, Hastane yönetimi,dekanlar, DEÜ akademik ve idari kadrosu ile DEÜ Hastanesinde tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan onkoloji hastası kadınlar katıldılar.

SIK GÖRÜLEN 4 KANSER TÜRÜ TARANACAK

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sefa Kurt, poliklinik bünyesinde kadınlarda sıklıkla rastlanan dört farklı kanser türünün taramasının gerçekleştirileceğini belirtti.

Doç. Dr. Kurt, “Bunlar rahim ağzı kanseri, rahim kanseri, yumurtalık kanseri ve meme kanseri. Hizmete aldığımız birimimizde bu kanser çeşitlerinin taramasını gerçekleştirerek, ilgili görüntülemeler ve kan testleri yapılacak. Hastalar ya da durumu şüpheli olanlar normal randevu sistemimiz üzerinden randevu alarak, polikliniğimizde kontrollerini sağlayabilecekler.Sonuçları doktorlarımız değerlendirecek, hastamızın şüphe durumuna göre kendilerine tanısal testler yapılması için ilgili servislerimize yönlendirmeler yapılacak” bilgisini paylaştı.