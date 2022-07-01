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Dokuz Eylül'e 7 nişan, 11 bayrak daha

GÜNDEM 01.07.2022, 09:10
Dokuz Eylül'e 7 nişan, 11 bayrak daha

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulunca düzenlenen “2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri”nde büyük bir başarıya imza attı. DEÜ, Engelsiz Program Nişanı kategorisinde 7 nişan almaya hak kazanırken, Engelsiz Üniversite Bayrakları kategorisinde de bayrak sayısını artırdı.İZMİR (İGFA)  - Hayata geçirdiği yatırımlarında ve faaliyetlerinde ‘engelsiz üniversite engelsiz toplum’ anlayışını kendine ilke edinen Dokuz Eylül Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından düzenlenen 2022 Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nden 11 bayrak ve 7 nişanla döndü.

Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına verilen “Engelsiz Program Nişanı” kategorisinde ikinciliği elde eden Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ödülünü DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı. Rektör Hotar, YÖK Başkanlığında düzenlenen törende kısa bir teşekkür konuşması da yaptı.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin hayatın her alanında ve eğitimde engelleri ortadan kaldırmak için yoğun çaba sarf ettiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Üniversite Ödülleri’nde bu yıl yakaladığımız başarı, geçmişte yapılan çalışmaların ne kadar doğru olduğunu kanıtladığını söyledi. 

Öğrencilere engelsiz bir eğitim ortamı sunmak için farklı engel gruplarına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatan Hotar, "Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelere verilen ‘Engelsiz Program Nişanı’ kategorisinde ikinci olmamız da bu bakış açımızdan kaynaklanıyor. Üniversitemiz bünyesinde kurduğumuz Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğümüzün erişilebilirliğin sürekliliğini ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Ülkemizde özel gereksinimi olan bireylere yönelik ilk kanunun hazırlanmasında emeği geçen birisi olarak bu alanda emek veren herkese, üniversitelerimize teşekkür ediyorum. Biz her zaman ‘engeller aşılır, önemli olan vicdanlardaki engellerin kalkmasıdır’ görüşünü savunduk. Bilimsel etkinliklerimizde, programlarımızda, bilgilendirme faaliyetleri ve sağlık hizmetlerimizde özel gereksinimi olan birey ve mensuplarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu gösterdik. Üniversitelerde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Engelsiz Üniversiteler Ödüllerini son derece önemsiyoruz. Ödüllerimizi elinden aldığımız YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar’a, elde ettiğimiz başarıda emeği geçen akademik ve idari personelimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ÖDÜL ALAN FAKÜLTE VE BİRİMLER

Dokuz Eylül Üniversitesi, Engelsiz Üniversite Bayrakları kategorisinde 11 bayrak almaya kazandı.

Bayraklar, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Veteriner Fakültesi’ndeki birimlere verildi.

DEÜ, Engelsiz Program Nişanı’nı ise Buca Eğitim Fakültesi ve İktisadi İdari BilimlerFakültesi’ndeki birimleriyle aldı. Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri nişan almaya hak kazandı.

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