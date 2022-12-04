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Dokuz Eylül'den 'yurt' iddialarına tepki!

GÜNDEM 04.12.2022, 13:16
Dokuz Eylül'den 'yurt' iddialarına tepki!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilerinin barınma ihtiyacı için başlattığı seferberlik kapsamında yurt projelerini sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilerinin barınma ihtiyacı için başlattığı seferberlik kapsamında yurt projelerini sürdürüyor.

Bünyesindeki yurtların kapasitesini ve standartlarını her geçen gün öğrenciler lehine artıran DEÜ, yeni yurtların yapımı için de girişimlerini ve çalışmalarını hızlandırdı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, öğrencilerin barınma ihtiyaçları konusundaki taleplerini önemsediklerini belirterek, hali hazırda ve yeni yapılacak olan yurtlarda öğrenciler için güvenli, sağlıklı ve eğitim hayatlarına odaklanabilecekleri konforlu alanlar oluşturmaya dikkat ettiklerini ifade etti. Rektör Hotar, “Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın yoğun şekilde yürüttükleri çalışmalarla bünyemizdeki yurtlarımız tam kapasite ile hizmet vermeye devam ediyor. Yurt ihtiyacı olan bölgeleri de belirleyerek konukevi hizmetimizi hayata geçirmiştik. Toplamda bin 120 kişi kapasiteli DEÜ yurtlarımızda şu an 990 öğrencimiz konaklıyor. Hedefimiz ise yaklaşık 7 bin öğrencimizin daha barınacağı modern yurtlar inşa etmek” dedi.

“SÖZLEŞME AÇIK! SATIŞ GELİRİYLE YALNIZCA YURT YAPILABİLİR”

Son dönemde bazı basın-yayın organlarında “bağışlanan arazi satışa çıkarıldı” ve “bağışçının isteği yok sayıldı” yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktaran Rektör Hotar, bağışçı tarafından bağışlanmış olan İnciraltı bölgesindeki söz konusu taşınmazın, bağış sözleşmesinde belirtildiği üzere, elde edilecek gelir ile ancak kız yurdu yapılabileceği maddesinin altını çizdi.

Rektör Hotar, bahsi geçen taşınmazın 3. derece sit alanında olduğundan ve imara açık olmadığından üzerinde bir bina yapma imkanının bulunmadığını vurgulayarak, “Daha önce 06.09.2019 ve 05.01.2020 tarihlerinde bahsi geçen gayrimenkulün satışı için aynı usulle ihale edildi, ancak istekli çıkmamıştı. Şimdi bu satışa ilk kez çıkılmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yeni mi fark etmişler! Sözleşme son derece açık ve kamuoyu ile de paylaştık. Bu arazinin satışından elde edilecek gelir yalnızca kız öğrenci yurdu yapımı için kullanılabilir. Bununla birlikte, Üniversitemiz adına tescilli bulunan taşınmazla ilgili olarak bağışçının 04.10.2019 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile bahse konu taşınmazın satılıp karşılığında yüklenici tarafından yurt yapılması şeklinde protokol yapmış olmasının da hukuken karşılığı bulunmamaktadır” dedi.

“ÇARPITMALAR YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ”

Konunun siyasi hırs ve hasımlık uğruna belli çevrelerce kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirten Rektör Hotar, “İzmir için hizmet üretmek yerine kasıtlı dezenformasyon üzerinden, yapılacak hizmetin önüne geçmeye çalışmak; ilk başta bu şehre ihanettir. Bu konuda bazı isimlerin ve medya organlarının bilgi kirliliği yaratarak kentimizin marka haline gelen araştırma üniversitesini hedef almasını üzüntü ile karşılıyoruz. İzmir ve öğrencilerimiz için imkanları iyileştirmeye çalıştığımız noktada karşılaştığımız tüm çarpıtmalara rağmen, ülkemizi emanet edeceğimiz, Dokuz Eylül Üniversitesi ismini gururla temsil edecek gençlerimizin eğitim-öğretim hayatlarında yanında olmayı; onlar için üretmeyi ve kentimizin menfaatlerini düşünmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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