Dokuz Eylül'den Malatya ve Hatay'a moral ziyareti

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kahramanmaraş depremlerinin ardından DEÜ’nün bölgedeki çalışmalarını yerinde incelemek ve sahadaki ekiplere moral vermek amacıyla Malatya ve Hatay’a gitti.İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) farklı birimlerinden akademisyen ve gönüllü öğrencilerinin, Kahramanmaraş depremlerinin ardından afet bölgesindeki yardım çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Çalışmaları yerinde incelemek ve gönüllü personeli ziyaret etmek amacıyla Malatya’da Teknokent Geçici Konaklama Merkezi’ne giden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bölgede yürütülen güncel çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede eşi benzeri görülmemiş bir doğal afetin yaşandığını, yaraları sarmak için ülke olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edildiğini kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak tüm imkanlarımızla, depremin ilk anından beri bu bölgede olmaya çalıştık. Öncelikle sağlık hizmetleri ve enkaz kurtarma çalışmalarındaki hızlı olmak çok önemliydi ve ilk o noktada katkı verdik. Hastanemizden çok kıymetli çalışanlarımız, hocalarımız, doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız hızlı bir şekilde bölgeye geldi. Daha sonra mühendislerimiz devreye girdi. Enkaz çalışmaları noktasında, kentin ayağa kalkması noktasında mühendislerimiz çok kıymetli çalışmalar yaptı. Biz bölgeye belirli günler için değil, çalışmaları sürdürülebilir kılmak amacıyla geldik” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin depremin yaşandığı bölgelerde uzun soluklu projeler yürüteceğini dile getiren Rektör Hotar, DEÜ ailesi olarak gönüllülük esasıyla bölgede bulunduklarını kaydetti.

“MALATYALILAR ŞEHRİNE SAHİP ÇIKIYOR”

Deprem sonrasında Malatya’ya 3 kez gittiğini ve şehrin değişimine tanıklık ettiğini ifade eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Şehre ilk geldiğimizde, tüm yaşananları canlı olarak görme imkanımız oldu. Trafik kilitlenmiş bir haldeydi; konutların, işyerlerinin, okulların kısaca tüm kentin zarar gördüğüne tanık olduk. Bu gelişimizde iseMalatya'da bitmiş olan konutları, işyerlerini ve kentine geri dönen kıymetli Malatyalıları gördük. Değerli Malatyalıların önemli bir kısmının kentlerine geri dönmesi, çok değerli topraklarına; şehirlerine sahip çıktıklarını gösteriyor.Devletimizin yaptığı deprem konutları çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor veköylerde de yapılıp teslim edildiğini biliyoruz. Süreç olabildiğince hızlı ilerliyor” şeklinde konuştu. Rektör Hotar, “Suyu ile meşhur olan Malatya’mıza içilebilir su hizmeti verebilmek amacıyla 4 adet su arıtma ünitesi kurduk. Kısa sürede bu sayıyı daha da arttıracağız” diye konuştu.