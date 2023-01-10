Dokuz Eylül'den can dostlara şefkat eli

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi Klinik Araştırma ve Uygulama Ünitesi’nde sokak hayvanlarına şefkat eli uzatan DEÜ’lü hekimler, son olarak bir aracın çarpması sonucu uyluk kemiği kırılan 5 aylık köpeği hayata bağladı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in ilk ve tek Veteriner Fakültesi olarak Kiraz’da kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi, yaralanan, sahipsiz, hasta ya da bakıma muhtaç sokak hayvanlarına destek olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, DEÜ Veteriner Fakültesi Klinik Araştırma ve Uygulama Ünitesi’nde sokak hayvanlarına şefkat eli uzatan DEÜ’lü hekimler, son olarak bir aracın çarpması sonucu uyluk kemiği kırılan beş aylık bir köpeği hayata bağladılar. Operasyona alınarak kırılan kemiğe ortopedik implant yerleştiren hekimler, sonrasında sağlığına kavuşan köpeği sahiplendirdiler. Periyodik olarak röntgenleri alınan ve operasyondan altı hafta sonra yeniden üniteye getirilen köpeğin kemiğindeki implant alındı ve sahiplenicilerine sağlıklı bir şekilde teslim edildi.

SOSYAL SORUMLULUKTA DEÜ FARKI

Türkiye genelindeki yükseköğretim kurumları arasında sosyal sorumluluk projeleri ile ilk sıralarda yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi, Kiraz Belediyesi ile “Sokak Hayvanlarının Kısırlaştırılması, Rehabilitasyonu ve Tedavisi” başlıklı bir protokole de imza attı. Protokol kapsamında DEÜ Veteriner Fakültesi Klinik Araştırma ve Uygulama Ünitesi’ne getirilen sokak hayvanlarına, DEÜ’lü bilim insanları şifa olacaklar. Uygulamanın 2022 yılının Haziran ayında başladığını ve bugüne kadar 100’den fazla sokak hayvanına müdahalede bulunulduğunu kaydeden Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kadri Kulualp, “Can dostlarımızın birçok rahatsızlığına İç Hastalıkları, Cerrahi ve Doğum/Jinekoloji Anabilim Dalı öğretim elemanlarımız tarafından anında müdahale sağlandı. Hemogram, Röntgen ve Ultrason gibi tanı tekniklerinin kullanıldığı ünitemizde, ortopedik ve yumuşak doku hastalıkları güncel metotlar eşliğinde tedavi ediliyor ve sağlığına kavuşan hayvanlarımız yeniden doğaya bırakılıyor ya da hayvanseverlere sahiplendiriliyor” dedi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Açıklamalarını sürdüren Kulualp, “Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın himayelerinde, ünitemize kazandırılan cihaz ve ekipmanlar sayesinde hasta sayısında ciddi bir artış söz konusu. Rektörümüzün katılımıyla geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve yakın bir zamanda hizmete geçecek olan Kiraz Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne taşınacak olan bu protokol, daha modern bir ortamda öğrencilerin klinik uygulama yapabilecekleri bir imkân sağlayacak. Fakültemizin eğitim-öğretim faaliyetlerine büyük bir ivme kazandıracak olan bu tesis, Türkiye’de Üniversite-Belediye ortaklığıyla hizmet veren ilk merkez olma özelliğine erişecek. Destekleri için Rektörümüze, Üst yönetimimize, Kiraz Belediye Başkanına ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.