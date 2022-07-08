Dokuz Eylül'den bilime ışık tutacaklar

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi paydaşı olduğu ve Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında başvurusu yapılan "Efeler Diyarı Bilime Işık Tutuyor" projesiyle bölge halkına bilimi sevdirmeye hazırlanıyor.İZMİR (İGFA) - DEÜ Veteriner Fakültesi’nin paydaşı olduğu ve Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başvurusu yapılan “Efeler Diyarı Bilime Işık Tutuyor” projesi TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı 2022/1 Başvurusu kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Türkiye çapında desteklenen 49 çalışmadan biri olan Efeler Diyarı Bilime Işık Tutuyor projesinde DEÜ Veteriner Fakültesi, 3’ü temel bilimler, 1’i ise klinik bilimler olmak üzere toplamda 4 farklı alanla paydaş olarak yer aldı. Saha çalışmaları 15-17 Eylül 2022 tarihlerinde Ödemiş’te gerçekleştirilecek projeyle orta öğretim öğrencilerine bilimin sevdirilmesi hedefleniyor.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, TÜBİTAK 4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile toplumun her kesiminden farklı yaş ve eğitim düzeyinde bireylere ulaşılmasının hedeflendiğine dikkat çekerek, “Söz konusu destekleme programı ile Bilim Şenliklerine çocukların/gençlerin aileleriyle katılımının özendirilmesi hedefleniyor. Kiraz’a kazandırdığımız DEÜ Veteriner Fakültemiz de paydaşı olduğu proje ile üniversitemizin toplumsal katkı vizyon ve misyonuna katkı sağlayacak. Zaten fakültemizi lokasyon olarak Kiraz’da konumlandırmamızın sebeplerinden biri de buydu. DEÜ Veteriner Fakültemizle Kiraz’ı ve Küçük Menderes Havzasını içine alanda bilimsel çalışmalar yürütüyor; iç ve dış paydaşlarımızla bölgenin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Söz konusu projeyle de bölge halkını bilimle buluşturacağız” dedi.

TÜBİTAK 4007 - Bilim Şenlikleri Destekleme Programı ile bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılması amaçlanıyor.