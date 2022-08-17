Dokuz Eylül'de Türkiye'de 4'üncü sırada

Gerçekleştirdiği bilimsel ve akademik çalışmalarla uluslararasılaşma çıtasını her geçen gün yükselten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ShanghaiRanking 2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması’nda (ARWU) Türk üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı.İZMİR (İGFA) - Ülkemizin yükseköğretimde küresel markası Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünyanın en iyi 1000 araştırma üniversitesini objektif ölçütlere göre belirleyen ShanghaiRanking 2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması’nda (ARWU) Türk üniversiteleri arasında 4. sırada yer aldı.

Türkiye’den sadece 11 üniversitenin girdiği listeyi değerlendiren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alma hedefimizi gerçekleştirmek için bilimsel bilgi üretmeye ve üniversitemizin akademik performansını daha yukarılara çekecek çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz. ShanghaiRanking, 2022 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması’nda elde ettiğimiz bu başarı da çabalarımızın sonuçsuz kalmadığını gösteriyor” dedi.