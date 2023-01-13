Dokuz Eylül'de 'sürdürülebilirlik' atağı

Sürdürülebilirlik faaliyetleri ile fark oluşturmaya devam eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), organik atık yönetimi ve kompostlama çalışmaları ile de ekosisteme katkısını sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - 2019 yılında başlattığı Sıfır Atık projesi dahilinde kapsamlı ve güçlü bir program yürüten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), atıkların geri dönüşümü, atık azaltma, tehlikeli, toksik ve enfekte atıkların entegre yönetimini içeren uygulamalarının yanı sıra organik atık yönetimi ve kompostlama çalışmaları ile de ekosisteme katkısını sürdürüyor.

BAKANLIKTAN HİBE DESTEĞİ

Çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları ve sürdürülebilirlik alanında attığı önemli adımların bir sonucu olarak T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hibe desteğini alan DEÜ, bu kapsamda kompostlama çalışmalarını daha üst seviyeye taşımak için faaliyetlerine hız verdi. DEÜ yemekhanelerinde öğrenci, akademik ve idari personelin beslenmesine yönelik yemek hazırlığında oluşan atıkların, uzman öğretim üyeleri gözetiminde geri kazandırıldığını söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “İyi ve sağlıklı bir katı atık ekonomisi oluşturmanın ancak kompostlama ile mümkün olduğu görülmüştür. Bu kapsamda iki bölmeli otomatik bir kompostlama ekipmanını 2022 yılı Temmuz ayından itibaren Tınaztepe Yerleşkemizde işletime aldık ve üretime başladık” dedi.

ALTI TON ATIKTAN KOMPOST ÜRETİLDİ

2022 yılında DEÜ’nün Tınaztepe Yerleşkesinde yürütülen çalışmalarda altı tondan fazla organik atığın kompost ürününe dönüştürüldüğünü aktaran Rektör Hotar, “Üretmiş olduğumuz kompost ürünü yüzde 60’ın üzerinde organik maddeye sahip, nem içeriği yüzde 30’un altında olup, içinde hiçbir kalıntı kirletici barındırmamaktadır. DEÜ olarak, kompostun toprak sağlığı ve bitki gelişimi yönünden yararlarının anlaşılmasını, hem çiftçilerimiz hem de süs ve aromatik bitki yetiştiricilerince daha iyi tanınmasını hedeflemekteyiz. Kompost üreterek atık biyokütleyi değerlendirme ve doğadan alınanın yeniden doğaya kazandırılması olarak tanımlanabilecek işlemler bütünü ile ekosisteme nefes olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.