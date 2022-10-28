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Dokuz Eylül'de geleceğin denizcileri brövelendi

GÜNDEM 28.10.2022, 13:12
Dokuz Eylül'de geleceğin denizcileri brövelendi

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümleri birinci sınıf öğrencilerinin bröve takma ve yemin töreni, DEÜ Denizcilik Fakültesi Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda gerçekleşti.İZMİR (İGFA) - Deniz bilimleri alanında sayılı yükseköğretim kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Denizcilik Fakültesi tarafından düzenlenen, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ile Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümleri birinci sınıf öğrencilerinin bröve takma ve yemin töreni DEÜ Denizcilik Fakültesi Çakabey Deniz Feneri Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Öğrencilerin ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği törene, öğretim elemanlarının yanı sıra, bölgedeki denizcilik kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ve temsilcileri de katıldı. DEÜ Denizcilik Fakültesi’nin geçmişten günümüze birçok başarıya imza attığını belirten  DEÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. D. Ali Deveci, “Fakültemiz hem Türkiye'de hem de dünyada kendine has kültürü, gelenekleriyle ekol olmuş bir markadır. Evlatlarınız, denizcilik sektörünün çok seçkin bir topluluğuna dahil oldu” şeklinde konuştu.  

SEYİR SİMÜLATÖRÜ İLE KESİNTİSİZ DERS

DEÜ Denizcilik Fakültesi’nin Türkiye’deki birçok denizcilik fakültesinde görev almakta olan öğretim elemanlarının Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında eğitilmesinde merkezi konumda olan bir fakülte olduğunu belirten Deveci, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (GMİM) Bölümü’nün, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilen ilk GMİM bölümü olduğunun da altını çizdi.

DEÜ Denizcilik Fakültesi’nin Cumhuriyet tarihinde denizcilik alanında kurulan ilk okul olduğunu vurgulayan Deveci, “Fakültemizin dört bölümü var. Bunlardan ikisi daima en yüksek puanla öğrenci alan bölümlerdir. Diğer ikisi de her zaman ilk üç sırada yer almaktadır” dedi. Konuşmasına, denizcilik mesleğinin ayırt edici ve kendine has özelliklerini anlatarak sürdüren Deveci, hedeflerinin başta mavi vatan ve ülkemiz deniz ile ilgili çıkarları doğrultusunda insan kaynakları yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Deveci’nin konuşmasının ardından sahneye çıkan Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümleri birinci sınıf öğrencileri, ikinci sınıf zabiti Yiğit Temurer’in eşliğinde yemin ederek mesleklerine ilk adımlarını attılar.

Fakülte Genel Zabiti Uğur Çatal’ın bir öğrenciye sembolik olarak brövesini takmasıyla yemin töreni sona erdi.

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