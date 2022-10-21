Dokuz Eylül'de 'çorba çeşmesi' içleri ısıtacak

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir’de havaların soğumaya başlaması ile birlikte öğrencilerin faydalanabileceği örnek bir projeyi yeniden hayata geçirdi.İZMİR (İGFA) - DEÜ öğrencilerinin etkisini gösteren soğuk günlerde içini ısıtması için Üniversitenin Tınaztepe ve 15 Temmuz Sağlık ve Sanat yerleşkelerine Çorba Çeşmeleri konuldu.

Önceki yıl DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın girişimleriyle hayata geçirilen projeye bu kış da devam edecek olan DEÜ, öğrencilerin çeşmelerden ücretsiz olarak faydalanabilmesini sağlayacak. Böylelikle kış soğuğunda üniversite öğrencilerinin içi, sabah saatlerinde DEÜ tarafından hazırlanacak sıcak çorba ile ısınacak. DEÜ’nün Çorba Çeşmeleri, Tınaztepe Yerleşkesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi önü ve 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde Diş Hekimliği Fakültesi yanında hizmet veriyor.

GÜNDE 900 ÖĞRENCİ FAYDALANIYOR

Uygulamanın bu yıl da kış boyu süreceğini aktaran DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, iki farklı kampüste günde 900 öğrencinin faydalandığı hizmetten dolayı mutlu olduklarını kaydetti. Rektör Hotar, "Canın şifası güler yüzle, sofranın özeli çorbanın bereketiyle gelir. Üniversitemizde önceki yıl uygulamaya koyduğumuz çorba çeşmelerini, havaların soğumaya başlamasıyla yeniden öğrencilerimiz için hizmete sunuyoruz. Üniversitemiz mutfaklarında hijyenik koşullarda üretilen, kendinden ısıtmalı sistem ile sürekli sıcak sunum yapabildiğimiz çorba çeşmelerinden her gün farklı bir çorba çeşidi akacak. Ailelerinin bizlere emaneti olan kıymetli öğrencilerimize afiyet olsun diyoruz” dedi.