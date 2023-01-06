Dokuz Eylül'de 'beyaz önlük' heyecanı

İzmir'de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi’nde, “Beyaz Önlük Tören” heyecanı yaşandı.İZMİR (İGFA)- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Veteriner Fakültesi’nde “Beyaz Önlük Giyme Töreni” düzenlendi.

İzmir’in ilk ve tek veteriner fakültesi olarak Kiraz’da kurulan DEÜ Veteriner Fakültesi’ndeki törene; DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Kiraz Kaymakamı Onur Titiz, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, DEÜ Rektör yardımcıları, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldılar. Törende ayrıca, DEÜ Veteriner Fakültesi’ne kazandırılan yeni derslik, laboratuvarlar ve ameliyathane merkezinin açılışları gerçekleştirildi.

Törende yaptığı konuşmasında beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını atan DEÜ’lü öğrencilere seslenen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, bu yıl kayıtlanan 80 öğrenci ile birlikte toplam 197 öğrencisi bulunan Veteriner Fakültesi'nin geleceğin yetkin veteriner hekimlerini yetiştirmek üzere öğretim ve araştırma faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü kaydetti.

DEÜ’de veterinerlik eğitimi almanın ayrıcalık olduğunu belirten Rektör Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, hayvanların yaşam haklarına ve hayvancılık sektörünün bilimsel çalışmalar doğrultusunda desteklenerek sağlıklı şekilde gelişmesine önem verdiklerini belirtti.

İLK 10’DA

DEÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer Bulut ise tören programında yaptığı konuşmasında, henüz ilk mezunlarını vermemiş olan DEÜ Veteriner Fakültesi’nin başarı sıralamasında Türkiye’deki veteriner fakülteleri arasında ilk 10 içinde yer almasına vurgu yaptı. Bulut, “Beyaz önlüğün anlamı saflık, dürüstlük ve kusursuzluktur. Sadece fiziki anlamda değil; manevi anlamda da bu önlükler, hasta ve mesleğe karşı sorumluluk duygusuyla dürüstlük ve içtenlikle taşınmalıdır” ifadesinde bulundu.

Program sonrasında DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, açılışı yapılan derslik, laboratuvar ve ameliyathane merkezlerini öğrencilerle birlikte gezerken, DEÜ’nün sosyal sorumluluk projelerinden olan “Mutlu Ebeveyn Mutlu Çocuk için Mesafeleri Aşıyoruz” isimli programda da Kirazlı aileler ile bir araya geldi.