Dokuz Eylül 40 yılını belgesele taşıdı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) 40 yılı, İzmir’in Üniversitesi Dokuz Eylül Belgeseli ile beyazperdeye taşındı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in 16 farklı noktasında 10 enstitü 18 fakülte 2 yüksekokul 1 devlet konservatuvarı 6 meslek yüksekokulu 2 araştırma uygulama hastanesi ile birlikte 49 uygulama ve araştırma merkezi bulunan DEÜ’nün 40 yıllık geçmişinden aldığı güç, “İzmir’in Üniversitesi Dokuz Eylül” belgeseli ile mensuplarının ve mezunlarının gözünden paylaşıldı.

Üniversitenin 40 yıllık serüveni mensuplarının ve mezunlarının gözünden çekimleri 4 farklı şehirde zamana yayılarak yapılan 25 dakikalık belgeselde, DEÜ'nün 104 öğrrenciyle başlayan yolculuğu tarihi süreç gözeltilerek anlatıldı.

Araştırma Üniversitesi unvanıyla 63 binden fazla öğrenci, 3 bin 200’ün üzerinde bilim insanı, 5 binden fazla idari personeli bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi’nin -hep birlikte bugüne kadar- başardıkları belgeselde yer alan 20 ismin açıklamalarıyla beyaz perdeye aktarıldı.

Belgeselde, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ilk kadın rektörü ve ilk öğrencilerinden olan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da yer aldı.

https://youtu.be/Ps5IdFJfX8k

Rektör Hotar, “Hazırladığımız belgeselle tarihine, milli ve manevi değerlerine her zaman sahip çıkan Araştırma Üniversitemize 40.yılında arşiv niteliğinde bir eser kazandırmış olduk” diye konuştu.